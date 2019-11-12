Дубінський про 24 квартири і 17 авто: Хто працював – той їсть

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський стверджує, що він працював не журналістом на "1+1", а продюсером. Все своє багатство Дубінський здобув ще до того, як потрапив у політику.

Дубінський у коментарі "Радіо Свобода" сказав так: "Жодне майно, про яке ви говорите у цьому псевдорозслідуванні, не було здобуте мною після початку роботи в політиці. Політика не формує ні мої прибутки, ні можливість купувати якесь майно".

Коротко: Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно

"Слуга народу" додав, що не живе зі своєю дружиною з 2014 року, хоча офіційно вони не розлучені. Він також згадав про "питання перерозподілу ресурсів після розлучення".

На запитання, навіщо йому стільки майна, Дубінський відповів: "Навіщо вам різні сукні?". Поілтик запевнив, що в нього "все в Україні, офшорних компаній немає, податки всі сплачені".

Усі гроші в економіці України, податки сплачені, усі насолоджуються життям і щасливі. Хто працював – той їсть,

– сказав депутат.

Зауважимо, що нардеп відмовився називати суму зарплати, яку отримував на "1+1".

Що відомо про розслідування про майно Дубінського?Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і його мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями.



Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.



Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що матеріал Bihus.info про статки Дубінського не містить підстав для корупційного розслідування.

Повне відео скандального журналістського розслідування про майно Дубінського – дивіться тут.