Дубинский обвинил Святаша в организации митингов против Зеленского

Бывший нардеп Дмитрий Святаш, которого в СМИ называют также владельцем известной автомобильной корпорации "АИС", может быть заказчиком митингов против Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании этого года.

Об этом заявил Александр Дубинский, народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", известный журналист, специализирующийся на расследовании коррупционных финансовых афер.

Акции псевдопротеста тогда проводили у здания телевизионного канала "1 + 1".

"Бабушкам, дедушкам раздавали плакаты, по 100 гривен платили, а потом вели под "1+1", чтобы они кричали, что Зеленский плохой, а Порошенко хороший. И пришел ответ 11 сентября, через 7 месяцев после митинга. Мы совершенно случайно узнали о том, что за этим стоял депутат-самовыдвиженец Дмитрий Святаш. Тот самый, который на своих заводах собирал автомобильчики китайские, корейские и российские", – рассказал в своем видеоблоге Дубинский.

Нардеп-расследователь также отметил, что именно Святаш в свое время пролоббировал грабительские условия ввоза в Украину качественных импортных автомобилей.

"Для чего была сумасшедшая растаможка авто из Европы, Штатов, которое до сих пор и хранится на территории Украины? Высокая растаможка лоббировалась всегда Святашем... И Святаш, судя по всему, заказывал и оплачивал тот митинг против Зеленского", – констатировал журналист.

Дубинский отметил также, что практика давления на власть путем организации фальшивых акций протеста является излюбленным пиар-инструментом Дмитрия Святаша, который таким образом пытается запугать судей, правоохранительные и антикоррупционные органы.

"Я с людьми общаюсь, а они говорят, – у нас митинги идут, мы вам дадим документы, кто их организовывал. Смотрю, а организаторы и исполнители те же самые, которые были под "1+1". И финансирует все это Дмитрий Святаш. Только в данной ситуации он уже пытается митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами (АРМА), потому что у него изымают его имущество, которое было в залоге у одного из банков", – отметил Дубинский.

Напомним, что речь идет о кредитах, выданных "УкрСиббанком" более 10 лет назад Святашу и его партнеру по "АИС" Василию Полякову. Право, требования по которым на данный момент принадлежат группе DCH, а общая сумма обязательств за эти годы достигла 100 миллионов долларов. Группа DCH неоднократно заявляла о том, что экс-депутат Дмитрий Святаш использовал депутатский мандат для уклонения от уплаты налогов и систематически оказывал давление на суды и органы прокурорского надзора. На парламентских выборах-2019 Святаш потерпел сокрушительное поражение от кандидата партии Зеленского "Слуга народа", и сейчас не является народным депутатом. Часть имущества "АИС" арестована в рамках расследования уголовного дела относительно незаконного завладения денежными средствами кредитора и передана АРМА в управление.

Дубинский отметил, что недобросовестным должникам банков при президенте Владимиру Зеленскому больше не удастся избежать ответственности.

"При новой власти долги придется отдавать", – резюмировал Александр Дубинский.

Как сообщалось ранее, комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов банков.

Конкурсная комиссия состоит из 5 представителей (3 – от Кабинета Министров Украины, 1 – от президента и 1 – от профильного комитета Рады). Комиссия избирает по 6 независимых членов наблюдательных советов 3 государственных банков ("Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк").