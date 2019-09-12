Дубінський звинуватив Святаша в організації мітингів проти Зеленського

Колишній нардеп Дмитро Святаш, якого у ЗМІ називають також власником відомої автомобільної корпорації "АІС", може бути замовником мітингів проти Володимира Зеленського під час президентської виборчої кампанії цього року.

Про це заявив Олександр Дубінський, народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", відомий журналіст, який спеціалізується на розслідуванні корупційних фінансових афер.

Акції псевдопротесту тоді проводили біля будівлі телевізійного каналу "1+1".

"Бабусям, дідусям роздавали плакати, по 100 гривень платили, а потім вели під "1+1", щоб вони кричали, що Зеленський поганий, а Порошенко хороший. І прийшла відповідь 11 вересня, через 7 місяців після мітингу. Ми абсолютно випадково дізналися про те, що за цим стояв депутат-самовисуванець Дмитро Святаш. Той самий, який на своїх заводах збирав автомобільчики китайські, корейські та російські", - розповів у своєму відеоблозі Дубінський.

Нардеп-розслідувач також наголосив, що саме Святаш свого часу пролобіював грабіжницькі умови ввезення до України якісних імпортних автомобілів.

"Для чого було божевільне розмитнення авто з Європи, Штатів, яке до сих пір й зберігається на території України? Високе розмитнення лобіювалося завжди Святашем... І Святаш, судячи з усього, замовляв і оплачував той мітинг проти Зеленського", – констатував журналіст.

Дубінський зазначив також, що практика тиску на владу шляхом організації фальшивих акцій протесту є улюбленим піар-інструментом Дмитра Святаша, який таким чином намагається залякати суддів, правоохоронні та антикорупційні органи.

"Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть, – у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці ті ж самі, які були під "1+1". І фінансує все це Дмитро Святаш. Лише в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ДБР, прокуратуру та Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було в заставі у одного з банків", – зазначив Дубінський.

Нагадаємо, що йдеться про кредити, видані "УкрСиббанком" понад 10 років тому Святашу та його партнеру по "АІС" Василю Полякову. Право, вимоги за якими на наразі належать групі DCH, а загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 мільйонів доларів. Група DCH неодноразово заявляла про те, що ексдепутат Дмитро Святаш використовував депутатський мандат для ухилення від сплати податків і систематично чинив тиск на суди і органи прокурорського нагляду. На парламентських виборах-2019 Святаш зазнав нищівної поразки від кандидата партії Зеленського "Слуга народу", і зараз не є народним депутатом. Частина майна "АІС" арештована в рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного заволодіння грошовими коштами кредитора та передана АРМА в управління.

Дубінський зазначив, що недобросовісним боржникам банків при президентові Володимирові Зеленському більше не вдасться уникнути відповідальності.

"За нової влади борги доведеться віддавати", – резюмував Олександр Дубінський.

Як повідомлялося раніше, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубінського в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків.

Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 – від Кабінету Міністрів України, 1 – від президента та 1 – від профільного комітету Ради). Комісія обирає по 6 незалежних членів наглядових рад 3 державних банків ("Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укрексімбанк").