Дубинский просит миграционную службу лишить Абрамовичуса украинского гражданства

Так, нардеп от "Слуги народа" объясняет свою просьбу тем, что нынешний генеральный директор госконцерна Укроборонпром и бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус якобы не отказался от своего литовского гражданства.

Кроме того, политик солгал, что согласно литовскому гражданству, после получения другого паспорта, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

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Дубинский написал обращение на имя главы Государственной миграционной службы Соколюка. Фото документа он обнародовал в своем телеграмм-канале.

Айварас Абромавичус в 2014 году приобрел гражданство Украины, однако по состоянию на 26.11.2019 года не прекратил иностранное гражданство. На основании вышеизложенного прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса,

– говорится в обращении.





Запрос Дубинского в Миграционную службу по Абрамовичусу/ фото из соцсетей нардепа

Внимание! Согласно украинскому закону "О гражданстве", одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев).

Что известно про Айвараса Абрамовичуса?Это украинский политик литовского происхождения. Является совладельцем и одним из руководителей шведской инвестиционной компании East Capital.



Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко.



С 2014 по 2016 годы он занимал должность министра экономического развития и торговли, под его руководством в 2016 году была запущена новая электронная система госзакупок Prozorro.



С июня 2019 года стал членом наблюдательного совета Укроборонпрома. От сентября стал гендиректором этого государственного концерна.