Дубінський просить Міграційну службу позбавити Абромавичуса українського громадянства

Так, нардеп від "Слуги народу" пояснює своє прохання тим, що теперішній генеральний директор держконцерну Укроборонпром та колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус начебто не відмовився від свого литовського громадянства.

Окрім того, політик збрехав, що згідно з литовським громадянством, після отримання іншого паспорта, громадянство Литви автоматично анульовується.

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Дубінський написав звернення на ім’я голови Державної міграційної служби Соколюка. Фото документа він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Айварас Абромавичус у 2014 році набув громадянства України, проте станом на 26.11.2019 року не припинив іноземне громадянство. На підставі вищезазначеного прошу вжити заходів та розпочати процедуру щодо припинення громадянства України Айвараса Абромавичуса,

– мовиться у зверненні.





Запит Дубінського у Міграційну службу щодо Абрамовичуса/ фото з соцмереж нардепа

Увага! Відповідно до українського закону "Про громадянство", одною з обов'язкових умов для прийняття в українське громадянство є надання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Що відомо про Айвараса Абромавичуса? Це український політик литовського походження. Є співвласником та одним з керівників шведської інвестиційної компанії East Capital.



Українське громадянство Абромавичус отримав в грудні 2014 року, йому його за спрощеною процедурою без перевірок надав колишній президент Петро Порошенко.

З 2014 по 2016 роки він обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі, під його керівництвом 2016 року була запущена нова електронна система держзакупівель Prozorro.



З червня 2019 року став членом наглядової ради Укроборонпрому. Від вересня став гендиректором цього державного концерну.