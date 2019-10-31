Дубневич дважды показал фигу во время выступления в Раде – фото

Депутат Ярослав Дубневич несколько раз показал фигу во время своего выступления с трибуны парламента. Это произошло во время обсуждения вопроса о лишении нардепа неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

Депутат во время выступления в парламенте эмоционально реагировал на обвинения в свою сторону.

Стоит знать: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

Я вам всем расскажу, почему я показал во (и при этом нардеп скрутил фигу, – 24 канал) Шульмейстеру. Во тебе, мужик! (и снова показал фигу, – ред.),

– сказал Дубневич.



Дубневич в Раде показал фигу / скриншот

Это интересно: Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

В чем обвиняют депутата Дубневича?

ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия Укрзализныци.

Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.