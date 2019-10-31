18:26
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ХЭЛЛОУИН

      Дубневич дважды показал фигу во время выступления в Раде – фото

      322 Читати новину українською
      Ярослав Дубневич в парламенте показал фигу
      Ярослав Дубневич в парламенте показал фигу / Григорий Константинов

      Депутат Ярослав Дубневич несколько раз показал фигу во время своего выступления с трибуны парламента. Это произошло во время обсуждения вопроса о лишении нардепа неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

      Депутат во время выступления в парламенте эмоционально реагировал на обвинения в свою сторону.

      Стоит знать: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

      Я вам всем расскажу, почему я показал во (и при этом нардеп скрутил фигу, – 24 канал) Шульмейстеру. Во тебе, мужик! (и снова показал фигу, ред.),
      – сказал Дубневич.


      Дубневич в Раде показал фигу / скриншот

      Это интересно: Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

      В чем обвиняют депутата Дубневича?

      • ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия Укрзализныци.
        Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

      Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

      blog_ava
      Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
      сегодня
      2273
      Автор: Эмал Наби, Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Ярослав Дубневич Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Військова операція Туреччині в Сирії: про що вона говорить Україні
      сегодня , 18:00 Військова операція Туреччині в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 44
      Страшные костюмы, грим и сладости: как украинцы готовятся к Хэллоуину
      сегодня , 17:01 Страшные костюмы, грим и сладости: как украинцы готовятся к Хэллоуину
      Ірина Поліщук 82
      Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      сегодня , 17:00 Украина рискует оказаться брошенной своими союзниками на произвол судьбы
      Блог Медіа 2462
      Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"
      сегодня , 16:30 Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"
      Ірина Вихрущ 408
      Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу
      сегодня , 16:01 Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу
      Інна Жолобович 338
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук