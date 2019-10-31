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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дубневич двічі показав дулю під час виступу у Раді – фото

      2002 Читать новость на русском
      Ярослав Дубневич у парламенті показав дулю
      Ярослав Дубневич у парламенті показав дулю / Григорій Константинов

      Депутат Ярослав Дубневич кілька разів показав дулю під час свого виступу з трибуни парламенту. Це сталося під час обговорення питання про позбавлення нардепа недоторканності і притягнення його до відповідальності.

      Депутат під час виступу у парламенті емоційно реагував на звинувачення у свою сторону.

      Варто знати: Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу

      Я вам всім розповім, чому я показав во (і при цьому нардеп скрутив дулю, – 24 канал) Шульмейстеру. Во тобі, чоловіче! (і знову показав дулю, – ред.),
      – сказав Дубневич.


      Дубневич у Раді показав дулю / скріншот

      Це цікаво: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканість

      У чому звинувачують депутата Дубневича?

      • неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
      • інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".
        Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

      Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Дії, передбачені цією статтею, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ярослав Дубневич Курйозні новини Верховна Рада
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