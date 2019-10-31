Дубневич двічі показав дулю під час виступу у Раді – фото

Депутат Ярослав Дубневич кілька разів показав дулю під час свого виступу з трибуни парламенту. Це сталося під час обговорення питання про позбавлення нардепа недоторканності і притягнення його до відповідальності.

Депутат під час виступу у парламенті емоційно реагував на звинувачення у свою сторону.

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Я вам всім розповім, чому я показав во (і при цьому нардеп скрутив дулю, – 24 канал) Шульмейстеру. Во тобі, чоловіче! (і знову показав дулю, – ред.),

– сказав Дубневич.



Дубневич у Раді показав дулю / скріншот

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У чому звинувачують депутата Дубневича?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства .

. інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці" .

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дії, передбачені цією статтею, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.