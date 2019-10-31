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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ХЭЛЛОУИН

      Дубневич фигурирует в 37 журналистских расследованиях: детали

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      Ярослав Дубневич – нардеп седьмого, восьмого и девятого созывов. Ранее был членом фракции "Блока Петра Порошенко", возглавлял транспортный комитет, а после введения системы электронных деклараций вся Украина узнала, что Ярослав и его старший брат Богдан – настоящие короли кэша. О том, кто такой Ярослав Дубневич, чем известный и в скольких уголовным делах фигурирует – читайте дальше.

      Кто такой Ярослав Дубневич

      В общем семьи Дубневичей только наличными имеют 29,5 миллионов долларов! А еще 68 квартир, почти 20 домов и сотни гектаров земли. На родной Львовщине владеют имением на 1600 квадратов.

      Читайте также: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

      Сколотить такие состояния им помогла политика. Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. А еще эксклюзивно поставляют Укрзализныце скобы для скрепления рельсов и шпал. По мнению Дубневича, аналогов такой продукции не существует. Компания-конкурент производит ее не так качественно.

      Интересно, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от Укрзализныци на 103 миллиона гривен, в 2015 – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен.

      В чем обвиняют Дубневича

      ► Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что Дубневич-младший лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от Укрзализныци. Однако тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко не подписал предложение САП на лишение неприкосновенности Ярослава Дубневича. Добавим, что сделки с Укрзализныцей – это не единственная схема, к которой причастны Дубневичи.


      Ярослав Дубневич

      ► Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование дела о том, что братья завладели сотнями миллионов кубометров газа на почти полтора миллиарда. Их компании закупали голубое топливо по льготной цене, чтобы поставлять тепло населению. А на самом деле продавали его уже по рыночной – предприятиям.

      Поразительно, но по данным движения Честно, Ярослав Дубневич фигурирует в тридцати семи журналистских антикоррупционных расследованиях.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Юрий Луценко САП Ярослав Дубневич
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