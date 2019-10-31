Дубневич фігурує у 37 журналістських розслідуваннях: деталі

Ярослав Дубневич – нардеп сьомого, восьмого та дев'ятого скликань. Раніше був членом фракції "Блоку Петра Порошенка", очолював транспортний Комітет, а після запровадження системи електронних декларацій вся Україна дізналась, що Ярослав та його старший брат Богдан – справжні королі кешу. Про те, хто такий Ярослав Дубневич, чим відомий та у скількох кримінальних справах фігурує – читайте далі.

Хто такий Ярослав Дубневич

Загалом родини Дубневичів лише готівкою мають 29,5 мільйонів доларів! А ще 68 квартир, майже 20 будинків та сотні гектарів землі. На рідній Львівщині володіють маєтком на 1600 квадратів.

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Сколотити такі статки їм допомогла політика. Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. А ще ексклюзивно постачають Укрзалізниці скоби для скріплення рейок і шпал. На думку Дубневича, аналогів такої продукції не існує. Компанія-конкурент виготовляє її не так якісно.

Цікаво, що одна з близьких до Дубневичів фірма 2014 року отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Дубневича

► Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що Дубневич-молодший лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від Укрзалізниці. Однак тодішній Генпрокурор Юрій Луценко не підписав подання САП на позбавлення недоторканності Ярослава Дубневича. Додамо, що оборудки з Укрзалізницею – це не єдина схема, до якої причетні Дубневичі.



Ярослав Дубневич

► Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи про те, що брати заволоділи сотнями мільйонів кубометрів газу на майже півтора мільярда. Їхні компанії закуповували блакитне паливо за пільговою ціною, аби постачати тепло населенню. А насправді продавали його вже за ринковою – підприємствам.

Вражає, але за даними руху Чесно, Ярослав Дубневич фігурує у тридцяти семи журналістських антикорупційних розслідуваннях.