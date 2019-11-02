Дубневичу продолжают избирать меру пресечения

2 ноября Высший антикоррупционный суд после перерыва продолжает избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Вчера, 1 ноября, заседание длилось аж пять часов, но к вечеру в нем объявили перерыв – об этом попросил адвокат депутата.

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Как сообщила корреспондент 24 канала, в настоящее время по состоянию на 13:00 судебный процесс подходит к своему логическому завершению, поскольку судья пересмотрела уже 7 томов дела и те документы, которые приобщены к нему, и отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

И хоть решения еще нет, уже 9 коллег Дубневича по парламенту согласились взять его на поруки. Ибо, как утверждает сам подозреваемый, денег на залог у него нет.

Я никуда не собираюсь бежать и не собираюсь скрываться от следствия,

– отметил Дубневич.

Прокуроры же просят арест на два месяца с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен.

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