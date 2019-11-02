Дубневичу продолжают избирать меру пресечения
2 ноября Высший антикоррупционный суд после перерыва продолжает избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.
Вчера, 1 ноября, заседание длилось аж пять часов, но к вечеру в нем объявили перерыв – об этом попросил адвокат депутата.
К слову: Что важно установить при расследовании дела Дубневича, – комментарий эксперта
Как сообщила корреспондент 24 канала, в настоящее время по состоянию на 13:00 судебный процесс подходит к своему логическому завершению, поскольку судья пересмотрела уже 7 томов дела и те документы, которые приобщены к нему, и отправилась в совещательную комнату для принятия решения.
И хоть решения еще нет, уже 9 коллег Дубневича по парламенту согласились взять его на поруки. Ибо, как утверждает сам подозреваемый, денег на залог у него нет.
Я никуда не собираюсь бежать и не собираюсь скрываться от следствия,
– отметил Дубневич.
Прокуроры же просят арест на два месяца с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен.
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В чем обвиняют Дубневича?
- Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
- Коррупционные схемы путем закупки для предприятия Укрзализныци.
Что касается последнего дела, то речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.
Какое наказание грозит депутату?
Нардепу инкриминируют статью 191 часть пятая Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.