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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дубневичу продолжают избирать меру пресечения

      10 Читати новину українською
      Суд над Ярославом Дубневичем
      Суд над Ярославом Дубневичем / 24 канал

      2 ноября Высший антикоррупционный суд после перерыва продолжает избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

      Вчера, 1 ноября, заседание длилось аж пять часов, но к вечеру в нем объявили перерыв – об этом попросил адвокат депутата.

      К слову: Что важно установить при расследовании дела Дубневича, – комментарий эксперта

      Как сообщила корреспондент 24 канала, в настоящее время по состоянию на 13:00 судебный процесс подходит к своему логическому завершению, поскольку судья пересмотрела уже 7 томов дела и те документы, которые приобщены к нему, и отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

      И хоть решения еще нет,  уже 9 коллег Дубневича по парламенту согласились взять его на поруки. Ибо, как утверждает сам подозреваемый, денег на залог у него нет.

      Я никуда не собираюсь бежать и не собираюсь скрываться от следствия,
      – отметил Дубневич.

      Прокуроры же просят арест на два месяца с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен.

      Что известно о суде над Ярославом Дубневичем: смотрите видео

      В чем обвиняют Дубневича?

      • Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • Коррупционные схемы путем закупки для предприятия Укрзализныци.

      Что касается последнего дела, то речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      Какое наказание грозит депутату?

      Нардепу инкриминируют статью 191 часть пятая Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

      Действия, предусмотренные этой статьей, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ярослав Дубневич Новости Украины Антикоррупционный суд Укрзализниця Коррупция Арест Судьи
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