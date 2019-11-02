Дубневичу продовжують обирати запобіжний захід: відео
2 листопада Вищий антикорупційний суд після перерви продовжує обирати запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу.
Вчора, 1 листопада, засідання тривало аж п'ять годин, але надвечір в ньому оголосили перерву – про це попросив адвокат депутата.
До слова: Що важливо встановити при розслідуванні справи Дубневича, – коментар експерта
Як повідомила кореспондентка 24 каналу, що нині станом на 13:00 судовий процес добігає до логічного завершення, оскільки суддя переглянула вже 7 томів справи і ті документи, які долучені до цього, та відправилась до нарадчої кімнати для прийняття рішення.
І хоч рішення ще немає – вже 9 колег Дубневича по парламенту зголосилися взяти його на поруки. Бо, як запевняє сам підозрюваний, грошей на заставу у нього – немає.
Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся переховуватися від слідства,
– наголосив Дубневич.
Прокурори ж просять арешт на два місяці із альтернативою внесення застави у розмірі трохи більше ніж 93 мільйонів гривень.
Що відомо про суд над Ярославом Дубневичем: дивіться відео
У чому звинувачують Дубневича?
- Неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
- Корупційні схеми через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".
Що останньої справи, то йдеться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.
Яке покарання загрожує депутату?
Нардепу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Дії, передбачені цією статтею, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.