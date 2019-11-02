Дубневичу продовжують обирати запобіжний захід: відео

2 листопада Вищий антикорупційний суд після перерви продовжує обирати запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу.

Вчора, 1 листопада, засідання тривало аж п'ять годин, але надвечір в ньому оголосили перерву – про це попросив адвокат депутата.

До слова: Що важливо встановити при розслідуванні справи Дубневича, – коментар експерта

Як повідомила кореспондентка 24 каналу, що нині станом на 13:00 судовий процес добігає до логічного завершення, оскільки суддя переглянула вже 7 томів справи і ті документи, які долучені до цього, та відправилась до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

І хоч рішення ще немає – вже 9 колег Дубневича по парламенту зголосилися взяти його на поруки. Бо, як запевняє сам підозрюваний, грошей на заставу у нього – немає.

Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся переховуватися від слідства,

– наголосив Дубневич.

Прокурори ж просять арешт на два місяці із альтернативою внесення застави у розмірі трохи більше ніж 93 мільйонів гривень.

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