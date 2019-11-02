Що важливо встановити при розслідуванні справи Дубневича, – коментар експерта

Підозри в заволодінні, привласненні чи розтраті потребують безпосередніх доказів того, що саме народний депутат Ярослав Дубневич став власником цих грошей. Такі епізоди довести непросто.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

Читайте також: Справа Дубневича: чому парламент дав дозвіл на арешт і що загрожує нардепу

Такі справи доводяться. Якщо три роки розслідується, то має бути швидко завершено. Головне: як саме встановлений склад злочину? Як Дубневич заволодів, вивів і обернув на власну користь ці гроші. Ось це треба довести,

– наголошує Андрій Вігірінський.

За словами експерта, питання, зокрема, у доказах завдання збитків державі. Якщо підприємства, які слідство підозрює в змові з Дубневичем при закупках для "Укрзалізниці", сплатили всі податки, то де ж незаконне заволодіння грошима? По-друге, питання до чиновників цього підприємства.

Чиновники неналежним чином використали державні гроші. Треба розуміти: якщо вони під примусом Дубневича робили закупки обладнання, то яким способом нардеп здійснював тиск на них? Навряд чи Дубневич робив це безпосередньо. І питання до Prozorro. Адже рішення прийняв тендерний комітет,

– зазначає Вігірінський.

Політолог підкреслює: потрібна сукупність доказів, що була попередня змова, співучасники встановлені, і Дубневич – один із них. Також встановлений спосіб, яким чином Дубневич заволодів сумою в 93 мільйони гривень.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича? Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці" в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйона гривень.



31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту. 1 листопада суд обрав в якості запобіжного заходу для Дубневича утримання під вартою протягом двох місяців з правом застави.