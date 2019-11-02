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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Что важно установить при расследовании дела Дубневича, – комментарий эксперта

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      Экономические преступления сложно расследовать
      Экономические преступления сложно расследовать / Фото из соцсетей

      Подозрения в завладении, присвоении или растрате требуют непосредственных доказательств того, что именно народный депутат Ярослав Дубневич стал владельцем этих денег. Такие эпизоды доказать непросто.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

      Такие дела доказываютя. Если три года расследуется, то должно быть быстро завершено. Главное: как именно установлен состав преступления? Как Дубневич завладел, вывел и обратил в свою пользу эти деньги. Вот это надо доказать,
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      По словам эксперта, вопрос, в частности, в доказательствах нанесения ущерба государству. Если предприятия, которых следствие подозревает в сговоре с Дубневичем при закупках для Укрзализныци, уплатили все налоги, то где же незаконное завладение деньгами? Во-вторых, вопрос к чиновникам этого предприятия.

      Чиновники ненадлежащим образом использовали государственные деньги. Надо понимать: если они под принуждением Дубневича делали закупки оборудования, то каким способом нардеп осуществлял давление на них? Вряд ли Дубневич делал это напрямую. И вопрос к Prozorro. Ведь решение принял тендерный комитет,
      отмечает Вигиринский.

      Политолог подчеркивает: нужна совокупность доказательств, что был предварительный сговор, соучастники установлены, и Дубневич – один из них. Также установлен способ, каким образом Дубневич завладел суммой в 93 миллиона гривен.

      В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности главы транспортного комитета Верховной Рады путем влияния на должностных лиц Укрзализныци в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллиона гривен.

      31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту. 1 ноября суд избрал в качестве меры пресечения для Дубневича содержание под стражей в течение двух месяцев с правом залога.

      blog_ava
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Ярослав Дубневич Коррупция САП ГПУ
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