Что важно установить при расследовании дела Дубневича, – комментарий эксперта

Подозрения в завладении, присвоении или растрате требуют непосредственных доказательств того, что именно народный депутат Ярослав Дубневич стал владельцем этих денег. Такие эпизоды доказать непросто.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Такие дела доказываютя. Если три года расследуется, то должно быть быстро завершено. Главное: как именно установлен состав преступления? Как Дубневич завладел, вывел и обратил в свою пользу эти деньги. Вот это надо доказать,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, вопрос, в частности, в доказательствах нанесения ущерба государству. Если предприятия, которых следствие подозревает в сговоре с Дубневичем при закупках для Укрзализныци, уплатили все налоги, то где же незаконное завладение деньгами? Во-вторых, вопрос к чиновникам этого предприятия.

Чиновники ненадлежащим образом использовали государственные деньги. Надо понимать: если они под принуждением Дубневича делали закупки оборудования, то каким способом нардеп осуществлял давление на них? Вряд ли Дубневич делал это напрямую. И вопрос к Prozorro. Ведь решение принял тендерный комитет,

– отмечает Вигиринский.

Политолог подчеркивает: нужна совокупность доказательств, что был предварительный сговор, соучастники установлены, и Дубневич – один из них. Также установлен способ, каким образом Дубневич завладел суммой в 93 миллиона гривен.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности главы транспортного комитета Верховной Рады путем влияния на должностных лиц Укрзализныци в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллиона гривен.



31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту. 1 ноября суд избрал в качестве меры пресечения для Дубневича содержание под стражей в течение двух месяцев с правом залога.