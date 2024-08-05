Дубовой рассказал, как улучшить эффективность энергосистемы Украины

Атомная энергетика является одним из основных источников обеспечения потребителей недорогой, надежной и экологически чистой энергией в Украине и мире. Многие страны США, Франция, Китай, Великобритания, Финляндия, Япония – рассматривают ее как важную составляющую своей энергетической безопасности.

И Украине, которая получила в наследство от СССР мощную атомную генерацию, важно идти по пути модернизации и развития этого сектора, считает народный депутат VI и VII созыва, председатель экспертного совета АО КИЭП по вопросам топливно-энергетического комплекса, бизнесмен Александр Дубовой.

"Атомная энергетика – это беспроигрышный способ обеспечения страны базовой генерацией на десятилетия", – подчеркнул Александр Дубовой в своей статье "Стратегические вызовы энергосистемы и провалы руководства Минэнерго: переживет ли страна эту зиму?" для издания Цензор.

В то же время он отметил, что приоритетом накануне зимы должно быть строительство малых генерирующих установок (газотурбинных, газопоршневых, когенерационных и т.д.).

Это как раз и будут те спасительные проценты, которые позволят нам выстоять и защитить население, особенно крупных городов, зимой. Тем более, что распределенная генерация из сотен малых электростанций различного типа – лучший предохранитель против масштабных разрушений энергосистемы в результате ракетных обстрелов,

– пояснил Александр Дубовой.

По его словам, сейчас отсутствует план децентрализации энергетики из-за непрофессионализма и безответственности действий руководства Минэнерго. В качестве примера он напомнил о подаренной США газотурбинной мини-ТЭС, которую в Минэнерго не могли включить 16 месяцев. Еще одним проявлением некомпетентности Минэнерго Дубовой назвал действия чиновников, направленные на уничтожение проектной отрасли Украины. В частности, попытки разрушить последнюю независимую проектную компанию – "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП), что уже много десятилетий является основным проектантом ядерных установок и обладает уникальным опытом и персоналом.

"Безусловно, нужен аудит и план развития энергетики с учетом быстрого, я надеюсь, восстановления промышленности. Но для этого в первую очередь нужно профессиональное и ответственное руководство отрасли, которого ныне, к сожалению, нет", – подытожил Александр Дубовой.