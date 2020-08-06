Дуда на инаугурации вспомнил об Украине: что сказал
Дуда официально начал свой второй президентский срок. В Польше перед представителями Национального собрания прошла его инаугурация. Во время своей речи Дуда вспомнил и об Украине.
Торжественная церемония инаугурации Дуды состоялась 6 августа в Варшаве, сообщает 24 канал.
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Во время речи президент заявил, что особая возможность действовать ради безопасности Польши и континента в целом появится в 2022 году. Тогда страна примет председательство в ОБСЕ.
Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины,
– отметил Дуда.
Напомним, 13 июля Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что Дуда получил 51,03% во втором туре выборов президента. Он остался на посту на второй срок.
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Выборы в Польше: что нужно знать
- Дуда оторвался от оппонента лишь 2,5%. За Рафала Тшасковского проголосовали 48,97% поляков.
- Оппозиция обжаловала результаты голосования, утверждая, что Дуда и его правая партия "Закон и справедливость" нечестно использовали государственное телевидение в своих интересах.
- 3 августа Верховный суд Польши признал правдивыми результаты президентских выборов.