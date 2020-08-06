Дуда официально начал свой второй президентский срок. В Польше перед представителями Национального собрания прошла его инаугурация. Во время своей речи Дуда вспомнил и об Украине.

Торжественная церемония инаугурации Дуды состоялась 6 августа в Варшаве, сообщает 24 канал.

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Во время речи президент заявил, что особая возможность действовать ради безопасности Польши и континента в целом появится в 2022 году. Тогда страна примет председательство в ОБСЕ.

Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины,

– отметил Дуда.

Напомним, 13 июля Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что Дуда получил 51,03% во втором туре выборов президента. Он остался на посту на второй срок.

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