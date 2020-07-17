Пранкеры из России трижды пытались поговорить по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Они пытались представиться президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Попытки российских пранкеров были неудачными, так как работники польской канцелярии раскрыли обман. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Обратите внимание Разговор пранкеров с Дудой: Варшава отозвала двух работников ООН

Известно, что работники канцелярии провели проверку через секретариаты обоих президентов и посольств. В случае с третьим звонком ошибку допустили в представительстве Польши в ООН, сотрудники которого не проверили правдивость помощника Гуттериша, от имени которого звонили пранкеры.

Что известно о звонках российских пранкеров

На днях российские пранкеры "Вован" и "Лексус" выложили в сеть разговор с Анджеем Дудой, в ходе которого от имени Гуттериша задавали провокационные вопросы об Украине.

Сначала поступил звонок в секретариат Дуды от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с польским президентом.

"Помощника" попросили направить запрос, после чего в канцелярии Дуды обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

Как отметили в МИД Польши, двоих сотрудников постоянного представительства Польши в ООН, которые были причастны к ошибке, уволили.

Актуально Звонок российского пранкера президенту: в Польше нашли виновного

Польский президент проговорил с пранкерами больше 10 минут. Они обсуждали его победу во втором туре президентских выборов и ситуацию с коронавирусом в Польше. Самый главный вопрос к президенту был таким: "Когда Польша заберет Львов у Украины?".

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что звонок пранкеров РФ президенту Польши был направлен на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины.