Пранкери з Росії тричі намагалися поговорити телефоном з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Водночас вони намагалися представитися Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Франції Еммануелем Макроном.

Спроби російських пранкерів були невдалими, адже працівники польської канцелярії розкрили обман. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Зверніть увагу Розмова пранкерів з Дудою: Варшава відкликала двох працівників ООН

Відомо, що працівники канцелярії провели перевірку через секретаріати обох президентів і посольств. У випадку з третім дзвінком помилку допустили у представництві Польщі в ООН, співробітники якого не перевірили правдивість помічника Гуттеріша, від імені якого дзвонили пранкери.

Що відомо про дзвінки російських пранкерів

Днями російські пранкери "Вован" і "Лексус" виклали в мережу розмова з Анджеєм Дудою, під час якого від імені Гуттріша ставили провокаційні питання про Україну.

Спершу надійшов дзвінок у секретаріат Дуди від нібито помічника генсека ООН з проханням про розмову з польським президентом.

"Помічника" попросили направити запит, після чого в канцелярії Дуди звернулися до представника в ООН, який повинен був перевірити справжність контактів.

Як зазначили в МЗС Польщі, двох співробітників постійного представництва Польщі в ООН, які були причетні до помилки, звільнили.

Актуально Дзвінок російського пранкера до президента: у Польщі знайшли винного

Польський президент проговорив з пранкерами понад 10 хвилин. Вони обговорювали його перемогу в другому турі президентських виборів та ситуацію з коронавірусом у Польщі. Найголовнішим питанням до президента було таке: "Коли Польща забере Львів в України?".

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що дзвінок пранкерів РФ президенту Польщі був спрямований на те, щоб погіршити відносини Польщі та України.