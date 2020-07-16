Росія хоче посіяти розбрат між Польщею та Україною, – Чапутович про розмову Дуди з пранкером
Дзвінок російського пранкера президенту Польщі Анджею Дуді був спрямований на те, щоб погіршити відносини Польщі та України. Це "дезінформаційна дія Росії".
Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в ефірі Польського радіо. Він зазначив, що такого висновку дійшовся завдяки питанням, які ставив пранкер президенту.
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"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, які, можливо, мають на меті посіяти розбрат між Польщею й Україною", – сказав Чапутович.
Йдеться про провокуюче питання пранкера: "Коли Польща забере Львів в України?". За словами Чапутовича, відповідь Дуди була влуччною. Саме завдяки його правильній реакції на запитання, президент не наразив Польщу на непорозуміння з жодною країною.
Я думаю, що це хороший досвід. Однак ми повинні посилити пильність,
– запевнив глава МЗС.
Чапутович додав, що справу розслідують відповідні служби. У випадку, якщо дзвінок допустили саме через халатність, то будуть відповідні наслідки.
Що відомо про розмову Дуди та пранкера
- До президента Польщі Анджея Дуди зателефонували пранкери з Росії: Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус). Вони видали себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
- Польський президент говорив з ними понад 10 хвилин. Вони обговорювали його перемогу в другому турі президентських виборів та ситуацію з коронавірусом у Польщі. Дуда запевнив, що у його країні не дуже багато випадків зараження і ситуація під контролем. Найголовнішим питанням до президента було таке: "Коли Польща забере Львів в України?".
- Сам президент одразу підтвердив, що розмова дійсно справжня. Він наголосив, що голос пранкера був дуже подібним до голосу генсека ООН Гутерреша.