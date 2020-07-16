Дзвінок російського пранкера президенту Польщі Анджею Дуді був спрямований на те, щоб погіршити відносини Польщі та України. Це "дезінформаційна дія Росії".

Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в ефірі Польського радіо. Він зазначив, що такого висновку дійшовся завдяки питанням, які ставив пранкер президенту.

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"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, які, можливо, мають на меті посіяти розбрат між Польщею й Україною", – сказав Чапутович.

Йдеться про провокуюче питання пранкера: "Коли Польща забере Львів в України?". За словами Чапутовича, відповідь Дуди була влуччною. Саме завдяки його правильній реакції на запитання, президент не наразив Польщу на непорозуміння з жодною країною.

Я думаю, що це хороший досвід. Однак ми повинні посилити пильність,

– запевнив глава МЗС.

Чапутович додав, що справу розслідують відповідні служби. У випадку, якщо дзвінок допустили саме через халатність, то будуть відповідні наслідки.

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