Россия хочет посеять раздор между Польшей и Украиной, – Чапутович о разговоре Дуды с пранкером
Звонок российского пранкера президенту Польши Анджею Дуде был направлен на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины. Это "дезинформационное действие России".
Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире Польского радио. Он отметил, что к такому выводу пришли благодаря вопросам, которые задавал пранкер президенту.
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"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной", – сказал Чапутович.
Речь идет о провоцирующем вопросе пранкера "Когда Польша захватит Львов в Украине?". По словам Чапутовича, ответ Дуды был метким. Именно благодаря его правильной реакции на вопросы, президент не подверг Польшу недоразумениям ни с одной страной.
Я думаю, что это хороший опыт. Однако мы должны усилить бдительность,
– заверил глава МИД.
Чапутович добавил, что дело расследуют соответствующие службы. В случае, если звонок допустили именно из-за халатности, то будут соответствующие последствия.
Что известно о разговоре Дуды и пранкера
- К президенту Польши Анджею Дуде позвонили пранкеры из России: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они выдали себя за Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша.
- Польский президент говорил с ними более 10 минут. Они обсуждали его победу во втором туре президентских выборов и ситуацию с коронавирусом в Польше. Дуда заверил, что в его стране не очень много случаев заражения и ситуация под контролем. Самым главным вопросом президенту был такой: "Когда Польша займет Львов в Украине?".
- Сам президент сразу подтвердил, что разговор действительно настоящий. Он отметил, что голос пранкера был очень похож на голос генсека ООН Гутерреша.