Звонок российского пранкера президенту Польши Анджею Дуде был направлен на то, чтобы ухудшить отношения Польши и Украины. Это "дезинформационное действие России".

Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире Польского радио. Он отметил, что к такому выводу пришли благодаря вопросам, которые задавал пранкер президенту.

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"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной", – сказал Чапутович.

Речь идет о провоцирующем вопросе пранкера "Когда Польша захватит Львов в Украине?". По словам Чапутовича, ответ Дуды был метким. Именно благодаря его правильной реакции на вопросы, президент не подверг Польшу недоразумениям ни с одной страной.

Я думаю, что это хороший опыт. Однако мы должны усилить бдительность,

– заверил глава МИД.

Чапутович добавил, что дело расследуют соответствующие службы. В случае, если звонок допустили именно из-за халатности, то будут соответствующие последствия.

Что известно о разговоре Дуды и пранкера