Розмова пранкерів з Дудою: Варшава відкликала двох працівників ООН
Після розмови президента Анджей Дуди з російськими пранкерами Володимиром Кузнєцовим (Вован) і Олексієм Столяровим (Лексус) Польща відкликала двох своїх працівників з представництва при ООН.
У заяві польського дипломатичного відомства мовиться, що МЗС такими способом здійснило кроки для з’ясування справи.
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Анонімні джерела видання tvn24.pl, розповіли, як діяли пранкери РФ.
Деталі пранку з Дудою
Спершу канцелярія президента отримала телефонний дзвінок від нібито асистента генсека ООН з проханням про телефонну розмову. Антоніу Гутерреш мав привітати Анджея Дуду з перемогою на виборах.
Представник канцелярії попросив додатково вислати електронного листа з проханням про розмову.
Як зазначають співрозмовники видання, отриманий лист не походив з офіційного домену, який використовується в ООН, а з домену protonmail.
- Після цього у канцелярії Дуди двічі попросили представництво при ООН підтвердити справжність контакту від генсека ООН й отримали позитивну відповідь.
- Вже після цього секретаріат президента ще раз обговорив можливість розмови президента Польщіф з нібито генсеком ООН.
Пранк Дуди: що відомо
- До президента Польщі Анджея Дуди зателефонували пранкери з Росії: Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус).
- Вони видали себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
- Польський президент говорив з ними понад 10 хвилин. Вони обговорювали його перемогу в другому турі президентських виборів та ситуацію з коронавірусом у Польщі.
- Найголовнішим питанням до президента було таке: "Коли Польща забере Львів в України?".
- "Перепрошую? Ні! Це Україна. Про це в Польщі не говорять. Ні. Тепер це територія України. Кінець", – так відповів Дуда.
- Сам президент одразу підтвердив, що розмова дійсно справжня. Він наголосив, що голос пранкера був дуже подібним до голосу генсека ООН Гутерреша.
- Тепер цю справу розслідують.