Варшава відкликала двох працівників ООН через пранк з Дудою / Getty Images

Після розмови президента Анджей Дуди з російськими пранкерами Володимиром Кузнєцовим (Вован) і Олексієм Столяровим (Лексус) Польща відкликала двох своїх працівників з представництва при ООН.