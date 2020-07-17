Разговор пранкеров с Дудой: Варшава отозвала двух работников ООН
После разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Польша отозвала двух своих работников представительства при ООН.
В заявлении польского дипломатического ведомства говорится, что МИД такими способом осуществил шаги для выяснения дела.
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Анонимные источники издания tvn24.pl рассказали, как действовали пранкеры РФ.
Детали пранка с Дудой
Сначала канцелярия президента получила телефонный звонок от якобы ассистента генсека ООН с просьбой о телефонном разговоре. Антониу Гутерреш должен был поздравить Анджея Дуду с победой на выборах.
Представитель канцелярии попросил дополнительно выслать электронное письмо с просьбой о разговоре.
Как отмечают собеседники издания, полученный лист не происходил из официального домена, который используется в ООН, а с домена protonmail.
- После этого в канцелярии Дуды дважды попросили представительство при ООН подтвердить подлинность контакта от генсека ООН и получили положительный ответ.
- Уже после этого секретариат президента еще раз обсудил возможность разговора президента Польши с якобы генсеком ООН.
Пранк Дуды: что известно
- Президенту Польши Анджею Дуде позвонили пранкеры из России: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
- Они выдали себя за Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша.
- Польский президент говорил с ними более 10 минут. Они обсуждали его победу во втором туре президентских выборов и ситуацию с коронавирусом в Польше.
- Самым главным вопросом президенту был такой: "Когда Польша заберет Львов в Украины?".
- "Простите? Нет! Это Украина. Об этом в Польше не говорят. Нет. Теперь это территория Украины. Конец", – так ответил Дуда.
- Сам президент сразу подтвердил, что разговор действительно настоящий. Он отметил, что голос пранкера был очень похож на голос генсека ООН Гутерреша.
- Теперь это дело расследуют.