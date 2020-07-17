После разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Польша отозвала двух своих работников представительства при ООН.

В заявлении польского дипломатического ведомства говорится, что МИД такими способом осуществил шаги для выяснения дела.

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Анонимные источники издания tvn24.pl рассказали, как действовали пранкеры РФ.

Детали пранка с Дудой

Сначала канцелярия президента получила телефонный звонок от якобы ассистента генсека ООН с просьбой о телефонном разговоре. Антониу Гутерреш должен был поздравить Анджея Дуду с победой на выборах.

Представитель канцелярии попросил дополнительно выслать электронное письмо с просьбой о разговоре.

Как отмечают собеседники издания, полученный лист не происходил из официального домена, который используется в ООН, а с домена protonmail.

После этого в канцелярии Дуды дважды попросили представительство при ООН подтвердить подлинность контакта от генсека ООН и получили положительный ответ.

Уже после этого секретариат президента еще раз обсудил возможность разговора президента Польши с якобы генсеком ООН.

Пранк Дуды: что известно