Анджей Дуда офіційно розпочав свій другий президентський термін. У Польщі перед представниками Національних зборів пройшла його інавгурація. Під час cвоєї промови Дуда згадав і про Україну.

Урочиста церемонія інавгурації Дуди пройшла 6 серпня у Варшаві, повідомляє 24 канал.

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Під час промови президент заявив, що особлива можливість діяти задля безпеки Польщі та континенту загалом з’явиться у 2022 році. Тоді країна перейме головування в ОБСЄ.

Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України,

– зазначив Дуда.

Нагадаємо, 13 липня Національна виборча комісія Польщі оголосила, що Анджей Дуда здобув 51,03% в другому турі виборів президента. Він залишився на посаді на другий термін.

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