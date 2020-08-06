Дуда на інавгурації згадав про Україну: що сказав
Анджей Дуда офіційно розпочав свій другий президентський термін. У Польщі перед представниками Національних зборів пройшла його інавгурація. Під час cвоєї промови Дуда згадав і про Україну.
Урочиста церемонія інавгурації Дуди пройшла 6 серпня у Варшаві, повідомляє 24 канал.
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Під час промови президент заявив, що особлива можливість діяти задля безпеки Польщі та континенту загалом з’явиться у 2022 році. Тоді країна перейме головування в ОБСЄ.
Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України,
– зазначив Дуда.
Нагадаємо, 13 липня Національна виборча комісія Польщі оголосила, що Анджей Дуда здобув 51,03% в другому турі виборів президента. Він залишився на посаді на другий термін.
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Вибори в Польщі: що треба знати
- Дуда відірвався від опонента лише 2,5%. За Рафала Тшасковського проголосували 48,97% поляків.
- Опозиція оскаржувала результати голосування, стверджуючи, що Дуда та його права партія "Закон і справедливість" нечесно використовували державне телебачення у своїх інтересах.
- 3 серпня Верховний суд Польщі визнав правдивими результати президентських виборів.