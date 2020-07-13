Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі. Він відірвався від опонента лише 2,5%. Однак цього вистачило, щоб вдруге стати очільником Польщі.

Найцікавіші факти з біографії польського президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі

Біографія Анджея Дуди

Освіта

Лідер Польщі народився в Кракові. У 1996 році закінчив факультет права й адміністрації Ягеллонського університету.

У лютому 1997 року почав свою наукову і викладацьку роботу на кафедрі судочинства Ягеллонського університету. У жовтні 2001 року Анджей Дуда був зарахований до штату відділу адміністративного права Ягеллонського університету. У січні 2005-го отримав ступінь доктора права.

Кар'єра

З 2006 по 2007 роки Анджей Дуда був заступником держсекретаря у Міністерстві юстиції.

У 2008 – 2010 роках – колишній секретар у канцелярії президента Польщі Леха Качинського.

У період з 2011 по 2014 роки був членом Сейму від партії "Право і справедливість". За результатами польських виборів до Європарламенту, які відбулися 25 травня 2014 року, Анджей Дуда отримав мандат, таким чином склавши повноваження депутата Сейму.

10 травня 2015 року на виборах президента Польщі Анджей Дуда набрав найбільшу кількість голосів (34,76%) і вийшов у другий тур разом з тодішнім Президентом Польщі Броніславом Коморовським.

(34,76%) і вийшов у другий тур разом з тодішнім Президентом Польщі Броніславом Коморовським. У другому турі Дуда отримав 53% голосів виборців та став президентом Польщі.

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Чинний очільник Польщі має дружину та доньку.



Анджей Дуда з дружиною та донькою / Фото Getty Images

Анджей Дуда та Україна

Ще 26 січня 2018 року Сейм Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті, або так званий антибандерівський закон. Згідно з ним, кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів", загрожує штраф або ув'язнення до трьох років.

6 лютого закон підписав президент Польщі Анджей Дуда, а вже 1 березня він набрав чинності. У червні Сейм Польщі вилучив із закону про Інститут національної пам'яті норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни.

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Чинний очільник Польщі визнав, що між країнами є історична проблема. Однак він переконаний, якщо два народи об'єднаються, то "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих".

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