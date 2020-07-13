Анджей Дуда вдруге став президентом Польщі: цікаві факти з біографії
Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі. Він відірвався від опонента лише 2,5%. Однак цього вистачило, щоб вдруге стати очільником Польщі.
Найцікавіші факти з біографії польського президента – читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Анджей Дуда переміг на президентських виборах у Польщі
Біографія Анджея Дуди
Освіта
- Лідер Польщі народився в Кракові. У 1996 році закінчив факультет права й адміністрації Ягеллонського університету.
- У лютому 1997 року почав свою наукову і викладацьку роботу на кафедрі судочинства Ягеллонського університету. У жовтні 2001 року Анджей Дуда був зарахований до штату відділу адміністративного права Ягеллонського університету. У січні 2005-го отримав ступінь доктора права.
Кар'єра
- З 2006 по 2007 роки Анджей Дуда був заступником держсекретаря у Міністерстві юстиції.
- У 2008 – 2010 роках – колишній секретар у канцелярії президента Польщі Леха Качинського.
- У період з 2011 по 2014 роки був членом Сейму від партії "Право і справедливість". За результатами польських виборів до Європарламенту, які відбулися 25 травня 2014 року, Анджей Дуда отримав мандат, таким чином склавши повноваження депутата Сейму.
- 10 травня 2015 року на виборах президента Польщі Анджей Дуда набрав найбільшу кількість голосів (34,76%) і вийшов у другий тур разом з тодішнім Президентом Польщі Броніславом Коморовським.
- У другому турі Дуда отримав 53% голосів виборців та став президентом Польщі.
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Чинний очільник Польщі має дружину та доньку.
Анджей Дуда з дружиною та донькою / Фото Getty Images
Анджей Дуда та Україна
Ще 26 січня 2018 року Сейм Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті, або так званий антибандерівський закон. Згідно з ним, кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів", загрожує штраф або ув'язнення до трьох років.
6 лютого закон підписав президент Польщі Анджей Дуда, а вже 1 березня він набрав чинності. У червні Сейм Польщі вилучив із закону про Інститут національної пам'яті норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни.
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Чинний очільник Польщі визнав, що між країнами є історична проблема. Однак він переконаний, якщо два народи об'єднаються, то "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих".
Що відомо про президентські вибори у Польщі 2020 року: головне
- Вибори президента Польщі мали відбутися 10 травня 2020 року, однак їх перенесли через пандемію коронавірусу.
- Вибори відбулися у вигляді гібридного голосування. Проголосувати можна було або традиційно, або надіславши свій бюлетень поштою.
- Явка у другому турі президентських виборів у Польщі склала рекордні 68,9%.
- За президентське крісло у другому турі разом з Дудою змагався мер Варшави Рафал Тшасковський.