Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше. Он оторвался от оппонента лишь на 2,5%. Однако этого хватило, чтобы второй раз стать главой Польши.

Самые интересные факты из биографии польского президента – читайте в материале 24 канала.

Важно Анджей Дуда победил на президентских выборах в Польше

Биография Анджея Дуды

Образование

Лидер Польши родился в Кракове. В 1996 году окончил факультет права и администрации Ягеллонского университета.

В феврале 1997 года начал свою научную и преподавательскую работу на кафедре судопроизводства Ягеллонского университета. В октябре 2001 года Анджей Дуда был зачислен в штат отдела административного права Ягеллонского университета. В январе 2005-го получил степень доктора права.

Карьера

С 2006 по 2007 годы Анджей Дуда был заместителем госсекретаря в Министерстве юстиции.

В 2008 – 2010 годах – бывший секретарь в канцелярии президента Польши Леха Качиньского.

В период с 2011 по 2014 годы был членом Сейма от партии "Право и справедливость". По результатам польских выборов в Европарламент, которые состоялись 25 мая 2014 года, Анджей Дуда получил мандат, таким образом сложив полномочия депутата Сейма.

10 мая 2015 года на выборах президента Польши Анджей Дуда набрал наибольшее количество голосов (34,76%) и вышел во второй тур вместе с тогдашним Президентом Польши Брониславом Коморовским.

(34,76%) и вышел во второй тур вместе с тогдашним Президентом Польши Брониславом Коморовским. Во втором туре Дуда получил 53% голосов избирателей и стал президентом Польши.

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Действующий глава Польши женат и всопитывает дочь.



Анджей Дуда с женой и дочерью / Фото Getty Images

Анджей Дуда и Украины

Еще 26 января 2018 года Сейм Польши принял закон об Институте национальной памяти, или так называемый антибандеровский закон. Согласно ему, каждому, кто на территории Польши публично будет использовать термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов", грозит штраф или заключение до трех лет.

6 февраля закон подписал президент Польши Дуда, а уже 1 марта он вступил в силу. В июне Сейм Польши изъял из закона об Институте национальной памяти нормы об уголовной ответственности по обвинению поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны.

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Действующий глава Польши признал, что между странами есть историческая проблема. Однако он убежден, если два народа объединятся, то "будут жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением относится к убитым и погибшим".

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