От чего польские политики отвлекают внимание, записывая всех украинцев в нацисты

Конституционный суд Польши признал фразу "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в так называемом законе о бандеризме – неконституционными. Следовательно, приостановил действие этого положения.

Сам этот закон 2018 года вызвал скандал. Так как согласно ему предусмотрена уголовная ответственность. В частности, за отрицание преступлений "украинских националистов".

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Постепенно Польша из адвоката для Украины начала превращаться в прокурора. Однако, атмосфера ненависти, которую там раздувают, вредит, прежде всего, самой Польше. Кому же это может быть на руку – узнавали журналисты 24 канала.

Бандеризм должен быть преследован, так же как и эсэсовцы, и другие нацистские организации,

– кричал с трибуны депутат Польского Сейма Марек Якубяк.

26 января 2018 года. Польский сейм криминализирует высказывания о причастности поляков к Холокосту, а также пропаганду так называемой "бандеровской идеологии", действий ОУН и УПА. Максимальная санкция для нарушителей – три года заключения. Президент Польши Анжей Дуда этот закон поддержал.

И вот Конституционный суд Польши фразу "украинские националисты" и "Восточная Малопольша", как в документе называют западноукраинские земли, признал неконституционными, мол, они некорректны. Следовательно, действие этого пункта в законе приостановил.

Мы никому не позволим толковать нашу историю и стараться – главное – навязывать нам другое толкование истории, но вести предметную дискуссию нужно. Решение КС дает нам другие возможности для динамики,

– заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Историки уверены: записывая всех украинцев в нацисты, польские политики отвлекают таким образом внимание от ксенофобских настроений в собственной стране. Украинцы в Польше не раз становились жертвами нападений именно из-за национальности. А еще власть пытается отвлечь собственный электорат от постоянных конфликтов с Евросоюзом. И исторические мифы для этого годятся лучше всего.

Лица, которые этим вопросом заинтересованы, – это старшее поколение, но и, к сожалению, моложе тоже. Это не связано с их исторической памятью... Это связано с их чувством растерянности, рыночными реалиями, социальными перспективами, и они ищут себя в идеях,

– отметил историк Томаш Стрыек.

Тем более, что антиукраинскую истерию постоянно раздувает партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Именно с его подачи летом 2016 года Сейм принял резолюцию, в которой события на Волыни в июле 1943 года признали геноцидом поляков украинцами. На этой волне польские кинематографисты снимают фильм "Волынь". В нем украинцев изображают жестокими фашистов.

Нынешняя польская власть абсолютно никак не реагирует на эти проявления ксенофобии в обществе. Тем более, очень часто своим отмалчиванием и отсутствием реакции можно сказать, что эта власть этому потакает,

– добавила лидер организации "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.



Павел Адамович – мэр Гданьска, которого недавно убили

И убийство мэра Гданьска Павла Адамовича этому пример. Общая атмосфера ненависти позволила открыто угрожать мэру, который поддерживал Украину.

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В частности, из-за этого летом 2017 года польские националисты из организации "Всепольская Молодежь" опубликовали в интернете "Акт политической смерти Павла Адамовича". Тогда прокуратура не увидела в этом криминала. Организация, опубликовавшая документ,по-прежнему существует, а Павла Адамовича 19 января похоронили на кладбище в Гданьске.



В Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия

"Прежде всего, это поразило не одну какую-то партию, а зацепило и общество. Потому что пораженным и убитым становится мэр большого города, который был с конкретными ценностями и выполнял свои обязанности", – сказал экс-вице-министр иностранных дел Польши Павел Коваль.

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И только после убийства мэра, польская полиция начала задерживать людей, которые в социальных сетях призывали к агрессивным действиям. Часть угроз касались именно мэров и политиков с либеральными взглядами, также перепадало представителям других наций: украинцам, немцам, евреям.