00:15
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      От чего польские политики отвлекают внимание, записывая всех украинцев в нацисты

      52 Читати новину українською

      Конституционный суд Польши признал фразу "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в так называемом законе о бандеризме – неконституционными. Следовательно, приостановил действие этого положения.

      Сам этот закон 2018 года вызвал скандал. Так как согласно ему предусмотрена уголовная ответственность. В частности, за отрицание преступлений "украинских националистов".

      Читайте также: Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это значит

      Постепенно Польша из адвоката для Украины начала превращаться в прокурора. Однако, атмосфера ненависти, которую там раздувают, вредит, прежде всего, самой Польше. Кому же это может быть на руку – узнавали журналисты 24 канала.

      Бандеризм должен быть преследован, так же как и эсэсовцы, и другие нацистские организации,
      – кричал с трибуны депутат Польского Сейма Марек Якубяк.

      26 января 2018 года. Польский сейм криминализирует высказывания о причастности поляков к Холокосту, а также пропаганду так называемой "бандеровской идеологии", действий ОУН и УПА. Максимальная санкция для нарушителей – три года заключения. Президент Польши Анжей Дуда этот закон поддержал.

      И вот Конституционный суд Польши фразу "украинские националисты" и "Восточная Малопольша", как в документе называют западноукраинские земли, признал неконституционными, мол, они некорректны. Следовательно, действие этого пункта в законе приостановил.

      Мы никому не позволим толковать нашу историю и стараться – главное – навязывать нам другое толкование истории, но вести предметную дискуссию нужно. Решение КС дает нам другие возможности для динамики,
      – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Историки уверены: записывая всех украинцев в нацисты, польские политики отвлекают таким образом внимание от ксенофобских настроений в собственной стране. Украинцы в Польше не раз становились жертвами нападений именно из-за национальности. А еще власть пытается отвлечь собственный электорат от постоянных конфликтов с Евросоюзом. И исторические мифы для этого годятся лучше всего.

      Лица, которые этим вопросом заинтересованы, – это старшее поколение, но и, к сожалению, моложе тоже. Это не связано с их исторической памятью... Это связано с их чувством растерянности, рыночными реалиями, социальными перспективами, и они ищут себя в идеях,
      – отметил историк Томаш Стрыек.

      Тем более, что антиукраинскую истерию постоянно раздувает партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Именно с его подачи летом 2016 года Сейм принял резолюцию, в которой события на Волыни в июле 1943 года признали геноцидом поляков украинцами. На этой волне польские кинематографисты снимают фильм "Волынь". В нем украинцев изображают жестокими фашистов.

      Нынешняя польская власть абсолютно никак не реагирует на эти проявления ксенофобии в обществе. Тем более, очень часто своим отмалчиванием и отсутствием реакции можно сказать, что эта власть этому потакает,
      – добавила лидер организации "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.

      адамович мер гданська
      Павел Адамович – мэр Гданьска, которого недавно убили

      И убийство мэра Гданьска Павла Адамовича этому пример. Общая атмосфера ненависти позволила открыто угрожать мэру, который поддерживал Украину.

      Читайте также: "Он был для нас другом": как погибший мэр Гданьска поддерживал Украину

      В частности, из-за этого летом 2017 года польские националисты из организации "Всепольская Молодежь" опубликовали в интернете "Акт политической смерти Павла Адамовича". Тогда прокуратура не увидела в этом криминала. Организация, опубликовавшая документ,по-прежнему существует, а Павла Адамовича 19 января похоронили на кладбище в Гданьске.

      вбивство мера гданська мітинг
      В Варшаве тысячи людей вышли на молчаливый митинг против ненависти и насилия

      "Прежде всего, это поразило не одну какую-то партию, а зацепило и общество. Потому что пораженным и убитым становится мэр большого города, который был с конкретными ценностями и выполнял свои обязанности", – сказал экс-вице-министр иностранных дел Польши Павел Коваль.

      Читайте также: В Польше тысячи людей провожают в последний путь погибшего мэра Гданьска

      И только после убийства мэра, польская полиция начала задерживать людей, которые в социальных сетях призывали к агрессивным действиям. Часть угроз касались именно мэров и политиков с либеральными взглядами, также перепадало представителям других наций: украинцам, немцам, евреям.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Антибандеровский закон
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      20 января , 22:13 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      Дмитро Гнап 181
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      20 января , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1127
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      20 января , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 109
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      20 января , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      453
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      20 января , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      204
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Спецслужбы заинтересовались российским паспортом мэра Одессы
       4 апреля 2016 , 12:41
      В сети появилось видео: бой за Мариуполь
       15 июня 2014 , 19:12
      Как "умной" автосигнализацией управлять со смартфона
       6 октября 2018 , 15:35
      Стало известно, кто стал лучшим игроком сборной Украины в матче с Турцией
       20 ноября 2018 , 23:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук