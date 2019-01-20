23:16
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Від чого польські політики відвертають увагу, записуючи усіх українців у нацисти

      138 Читать новость на русском

      Конституційний суд Польщі визнав фразу "українські націоналісти" та "Східна Малопольща" у так званому законі про бандеризм – неконституційними. Відтак, призупинив дію цього положення.

      Сам цей закон 2018 року спричинив скандал. Адже за ним передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, за заперечення злочинів "українських націоналістів".

      Читайте також: Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає

      Поступово Польща з адвоката для України почала перетворюватися на прокурора. Однак, атмосфера ненависті, яку там роздмухують, шкодить, перш за все, самій Польщі. Кому ж це може бути на руку – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Бандеризм мусить бути пееслідуваний, так само як і есесівці та інші нациські організації,
      – крича затрибуною депутат Польського Сейму Марек Якубяк.

      26 січня 2018 року. Польський сейм криміналізує висловлювання про причетність поляків до Голокосту, а також пропаганду так званої "бандерівської ідеології", дій ОУН та УПА. Максимальна санкція для порушників – три роки ув'язнення. Президент Польщі Анжей Дуда цей закон підтримав.

      І ось Конституційний суд Польщі фразу "українські націоналісти" та "Східна Малопольща", як у документі називають західноукраїнські землі, визнав неконституційними, мовляв, вони некоректні. Відтак, дію цього пункту в законі призупинив.

      Ми нікому не дозволимо тлумачити нашу історію і намагатися – головне – нав’язувати нам інше тлумачення історії, але вести предметну дискусію потрібно. Рішення КС дає нам інші можливості для динаміки,
      – заявив міністр закордоних справ України Павло Клімкін.

      Історики впевнені: записуючи усіх українців у нацисти, польські політики відвертають таким чином увагу від ксенофобських настроїв у власній країні. Українці у Польщі не одноразово ставали жертвами нападів саме через національність. А ще влада намагається відволікти власний електорат від постійних конфліктів з Євросоюзом. І історичні міфи для цього годяться найкраще.

      Особи, які цим питанням зацікавлені, – це старше покоління, але і, на жаль, молодше теж. Це не пов'язано з їх історичною пам'яттю... Це пов'язано з їх почуттям розгубленості, ринковими реаліями, соціальними перспективами, і вони шукають себе в ідеях,
      – наголосив історик Томаш Стриєк.

      Тим більше, що антиукраїнську істерію постійно роздмухує партія "Право і Справедливість" Ярослава Качинського. Саме з його подачі влітку 2016 року Сейм ухвалив резолюцію, в якій події на Волині в липні 1943 року визнали геноцидом поляків українцями. На цій хвилі польські кінематографісти знімають фільм "Волинь". У ньому українців зображують жорстокішими за фашистів. 

      Теперішня польська влада абсолютно ніяк не рагує на ці прояви ксенофобії у суспільстві. Тим більше, дуже часто своїм відмовчуванням і відсутністю реакції можна сказати, що ця влада цьому потурає,
      – додала лідер організації "Євромайдан Варшава" Наталя Панченко.

      адамович мер гданська
      Павло Адамович – мер Гданська, якого нещодавно вбили

      І вбивство мера Гданська Павла Адамовича цьому приклад. Загальна атмосфера ненависті дозволила відкрито погрожувати меру, який підтримував Україну.

      Читайте також: "Він був для нас другом": як загиблий мер Гданська підтримував Україну

      Зокрема, через це влітку 2017 року польські націоналісти з організації "Молодь Всепольська" опублікували в інтернеті "Акт політичної смерті Павла Адамовіча". Тоді прокуратура не побачила в цьому криміналу. Організація, яка публікувала документ, і надалі існує, а Павла Адамовича 19 січня поховали на цвинтарі у Гданську.

      вбивство мера гданська мітинг
      У Варшаві тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті та насильства

      "Перш за все, це вразило не одну якусь партію, а зачепило і суспільство. Тому що уражений та вбитий стає мер великого міста, який був з конкретними цінностями і виконував свої обов’язки", – сказав екс-віце-міністр закордонних справ Польщі Павел Коваль.

      Читайте також: У Польщі тисячі людей проводжають в останній путь загиблого мера Гданська

      І лише після вбивства мера, польська поліція почала затримувати людей, які у соціальних мережах закликали до агресивний дій. Частина погроз стосувалися саме мерів і політиків з ліберальними поглядами, також перепадало представникам інших націй: українцям, німцям, євреям. 

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 787
      Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      сьогодні , 22:00 Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      Дмитро Гнап 2078
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      сьогодні , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 522
      Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      6431
      Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      711
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук