Сообщает 24 Канал со ссылкой на wyborcza.pl. Также на встрече должен присутствовать венгерский премьер Виктор Орбан.

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Что известно о встрече Дуды и Трампа

По информации издания, Дуда не согласовывал свою поездку с правительством Польши. Как сообщают журналисты, Министерство иностранных дел страны также не было проинформировано об этом визите. Отмечается, что такая практика согласования уже не впервые применяется Офисом президента Польши.

Чиновники из Офиса президента 8 ноября сообщили о запланированной поездке лишь группе "доверенных" журналистов, готовых сопровождать Дуду за границу.

По данным источников издания, Дуда должен был отправиться на мероприятие Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече также должен присутствовать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В издании отметили, что пребывание Дуды в США будет непродолжительным.