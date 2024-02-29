Россия не нападет на члены Альянса при условии, что они будут сильными. Такое мнение высказал лидер Польши в недавнем интервью.

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Дуда сделал новое заявление о вероятности вторжения России в страны НАТО

Президент Польши заявил, что не верит в то, что Россия нападет на любую страну Североатлантического альянса.

Я не верю в это (нападение России – 24 Канал), потому что верю, что мы будем готовы,

– заявил лидер Польши.

По словам польского президента, Россия не нападет на страны НАТО при условии, что они будут сильными.

"Вы не нападаете на сильных. Вы нападаете на слабых. На тех, кого можно легко победить. Я думаю, что если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – подчеркнул Анджей Дуда.

Что известно о планах Путина усилить западную группировку

Глава Кремля Владимир Путин имеет планы серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении. Это связано со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. А также пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Эти заявления Путин озвучил во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля.

Путин отметил, что "нужно серьезно укрепить военную группировку на западном направлении после втягивания в НАТО Швеции и Финляндии".

Без заявлений с пропагандистскими нарративами не обошлось. Так, диктатор добавил, что "без сильной России прочный миропорядок невозможен", а "русофобия лишает разума".