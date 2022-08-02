россияне мечтали быстро захватить Украину и пойти войной против других стран. Героям ВСУ удалось не просто остановить врага, а так мощно ударить по его боеспособности, что еще очень долго о нападении на другие страны они даже не рассуждать.

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Благодарность Дуды

Президент Польши Анджей Дуда в общении с немецкими журналистами сообщил, что прямо сейчас ВСУ защищают от оккупантов Германию и всю Европу, поэтому темпы и объемы помощи украинской армии должны быть на самом высоком уровне.

Он напомнил, что Лех Качиньский еще в 2008 году прогнозировал, что россиянам будет мало Грузии, и они будут нападать на другие страны.

Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польша и страны Балтии окажутся под прямой угрозой дальнейшего расширения российской сферы влияния на Центральную Европу,

– убежден Дуда.

Польский лидер добавил, что диктатор Владимир Путин – не единственный виновник войны, ведь его целиком и полностью поддерживает большая часть населения.

"Это российские идеи о подчинении других народов. Сегодня благодаря Украине эта опасность сдержана. Но я думаю, что эта опасность, к сожалению, станет реальной в будущем", - подчеркнул Дуда.

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