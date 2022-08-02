росіяни мріяли швидко захопити Україну та піти війною проти інших країн. Героям ЗСУ вдалося не просто зупинити ворога, а так потужно вдарити по його боєздатності, що ще дуже довго про напад на інші країни вони не будуть навіть міркувати.

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Вдячність Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда у спілкуванні з німецькими журналістами повідомив, що просто зараз ЗСУ захищають від окупантів Німеччину та всю Європу, тому темпи та обсяги допомоги українській армії повинні бути на найвищому рівні.

Він нагадав, що Лех Качинський ще у 2008 році прогнозував, що росіянам буде мало Грузії й вони будуть нападати на інші країни.

Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиниться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу,

– переконаний Дуда.

Польський лідер додав, що диктатор владімір путін – не єдиний винуватець війни, адже його цілком та повністю підтримує більша частина населення.

"Це російські ідеї про підпорядкування інших народів. Сьогодні, завдяки Україні, ця небезпека стримана. Але я думаю, що ця небезпека, на жаль, стане реальною в майбутньому", – наголосив Дуда.

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