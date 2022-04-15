Ключевые изменения касаются временного допуска к медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

Важно Для помощи украинским беженцам: Канада направит в Польшу почти 150 военных

Закон также даст возможность гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, которые не владеют польским языком. Кроме того, украинские беженцы смогут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Интересно! Законодательные изменения также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Как Польша поддерживает украинских переселенцев

Отметим, что Польша приняла едва ли не больше всего украинских беженцев. Более того, власть позволила гражданам Украины на законных основаниях жить и работать в Польше сроком до трех лет.

В то же время поляки, принимающие у себя украинских беженцев, получат финподдержку от государства – примерно 8,7 доллара в день, или почти 263 доллара в месяц.

Интересно – Польша не будет пропускать российские и белорусские фуры: смотрите видео