Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.
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Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Крім того, українські біженці зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.
Як Польща підтримує українських переселенців
Зазначимо, що Польща прийняла чи не найбільше українських біженців. Ба більше, влада дозволила громадянам України на законних підставах жити та працювати у Польщі терміном до трьох років.
Водночас поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – приблизно 8,7 долара на день, або майже 263 доларів на місяць.
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