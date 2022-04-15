Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Важливо Задля допомоги українським біженцям: Канада направить до Польщі майже 150 військових

Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Крім того, українські біженці зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

Цікаво! Законодавчі зміни також стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.

Як Польща підтримує українських переселенців

Зазначимо, що Польща прийняла чи не найбільше українських біженців. Ба більше, влада дозволила громадянам України на законних підставах жити та працювати у Польщі терміном до трьох років.

Водночас поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – приблизно 8,7 долара на день, або майже 263 доларів на місяць.