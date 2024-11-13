Сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. Известно, что президент Польши потерял часть пальца "в личное время".

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Как Дуда потерял часть пальца

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Войцех Коларский рассказал, что Дуда травмировал правую руку "в личное время", а не во время исполнения обязанностей главы государства.

Нужна была небольшая операция,

– сообщил Коларский.

Впрочем, представитель Дуды не раскрыл детали ранения и отметил, что "это произошло в личное время, во время домашних дел".

Заметим, что в начале октября Дуда появлялся на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки. С тех пор польские СМИ обратили внимание, что у президента отек средний палец правой руки и кажется короче остальных.

В частности, некоторые издания сообщали, что Дуда мог травмироваться во время ремонта в новой квартире, ведь известно, что президент любит делать подобную работу собственноручно.