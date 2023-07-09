Дуда вместе с Владимиром Зеленским приехал в костел святых Петра и Павла в Луцке. После этого в Луцком костеле началась траурная месса.
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Дуда и Зеленский побывали на траурной мессе
В 11:40 траурная месса завершилась, однако Анджей Дуда продолжил находиться в костеле. Позже президент Польши покинул костел.
На выходе Дуду встретили несколько сотен лучан. Кортеж польского президента с площади провожали аплодисментами.
Кортеж Дуды провели аплодисментами: смотрите видео (Источник видео: Суспильное)
Что известно о визите Дуды и Зеленского в Луцк
- Визит президентов Польши и Украины в Луцк заранее не анонсировали. Накануне Владимир Зеленский прилетел из Турции во Львов вместе с командирами из "Азовстали", которых удалось вызволить из плена.
- На мессу в Луцке кроме Зеленского и Дуды также прибыл митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви.
- На мессе также была делегация из Польши и иностранные журналисты.
- "Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее", – написал Владимир Зеленский в социальных сетях.
- Волынская трагедия – чувствительная тема в отношениях Украины и Польши. Обе страны имеют разные взгляды на Волынскую трагедию. Для украинской стороны она рассматривается как борьба за независимость и освобождение от польской оккупации.
- Польша рассматривает Волынскую трагедию как геноцид польского населения, совершенный украинскими националистами.