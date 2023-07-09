Дуда разом з Володимиром Зеленським приїхав до костелу святих Петра й Павла у Луцьку. Після цього у Луцькому костелі розпочалася жалобна меса.
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Дуда і Зеленський побували на жалобній месі
Об 11:40 жалобна меса завершилася, однак Анджей Дуда продовжив перебувати в костелі. Згодом президент Польщі залишив костел.
На виході Дуду зустріли кілька сотень лучан. Кортеж польського президента з площі проводжали оплесками.
Кортеж Дуди провели оплесками: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)
Що відомо про візит Дуди й Зеленського в Луцьк
- Візит президентів Польщі та України у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні Володимир Зеленський прилетів з Туреччини у Львів разом з командирами з "Азовсталі", яких вдалося визволити з полону.
- На месу в Луцьку, крім Зеленського й Дуди, також прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.
- На месі також перебувала делегація з Польщі та іноземні журналісти.
- "Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші", – написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.
- Волинська трагедія є чутливою темою у відносинах України та Польщі. Обидві країни мають різні погляди на Волинську трагедію. Для української сторони вона сприймається як боротьба за незалежність та визволення від польської окупації.
- Польща розглядає Волинську трагедію як геноцид польського населення, вчинений українськими націоналістами.