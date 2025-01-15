После победы Трампа на выборах президента США Анджей Дуда неоднократно говорил и встречался с ним. Так, во время первой встречи глава польского государства выразил уверенность, что республиканец не допустит уничтожения Украины, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дуды и Зеленского в эфире телемарафона.

Смотрите также Около 34% всего оружия в Украине – это отечественное производство, а было меньше 10%, – Зеленский

Что Трамп говорил Дуде об Украине

Президент Польши имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом. Журналист поинтересовался у Дуды, готов ли он, несмотря на это, выполнять роль лидера Центральной Европы, который не будет поддерживать необдуманные решения новоизбранного президента США относительно безопасности Украины.

Дуда подчеркнул, что в ответ на такой вопрос может только улыбнуться. Он отметил, что любые необдуманные решения, если бы они должны были состояться, то мы бы уже услышали о них из уст президента Трампа. По его мнению, таких решений не существует.

По словам поляка, президент Трамп очень спокойно рассматривает реальные возможности и действия, которые могут приниматься с целью завершения войны России против Украины и сохранения последней как безопасного и независимого государства.

Дуда подчеркнул, что Трамп интересуется его мнением относительно событий в Украине как у человека, который имеет дружеские отношения с украинской властью и обладает достоверной информацией. Политик подчеркнул, что его оценка ситуации в Украине, безусловно принимается во внимание Трампом.

Президент Польши отметил, что спокоен за безопасность Украины и Центральной Европы во время правления Трампа. Дуда напомнил, что он уже работал с ним в течение четырех лет его предыдущей каденции.

К слову, Дуда настаивает, чтобы НАТО выдало Украине официальное приглашение к членству в Альянсе.