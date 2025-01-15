Після перемоги Трампа на виборах президента США Анджей Дуда неодноразово говорив і зустрічався з ним. Так, під час першої зустрічі глава польської держави висловив впевненість, що республіканець не допустить знищення України, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Дуди і Зеленського в ефірі телемарафону.

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Що Трамп казав Дуді про Україну

Президент Польщі має хороші стосунки із Дональдом Трампом. Журналіст поцікавився у Дуди, чи готовий він, попри це, виконувати роль лідера Центральної Європи, який не підтримуватиме необдумані рішення новобраного президента США щодо безпеки України.

Дуда наголосив, що у відповідь на таке питання може лише усміхнутися. Він зазначив, що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, то ми б вже почули про них з вуст президента Трампа. На його думку, таких рішень не існує.

За словами поляка, президент Трамп дуже спокійно розглядає реальні можливості та дії, які можуть ухвалюватися з метою завершення війни Росії проти України і збереження останньої як безпечної і незалежної держави.

Дуда підкреслив, що Трамп цікавиться його думкою щодо подій в Україні як у людини, яка має дружні відносини із українською владою і володіє достовірною інформацією. Політик наголосив, що його оцінка ситуації в Україні, безумовно береться до уваги Трампом.

Президент Польщі зазначив, що спокійний за безпеку України та Центральної Європи під час правління Трампа. Дуда нагадав, що він вже працював із ним упродовж чотирьох років його попередньої каденції.

До слова, Дуда наполягає, щоб НАТО видало Україні офіційне запрошення до членства в Альянсі.