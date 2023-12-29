Дуда созывает срочное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши

29 декабря во время утренней атаки Украины произошло нарушение воздушного пространства Польши. В Варшаве отреагировали.

Президент Польши Анджей Дуда проведет срочное заседание с военными.

Смотрите также: Во время ракетной атаки на Украину воздушное пространство Польши пересекло неизвестный объект

В Варшаве обеспокоены

Канцелярия польского президента в соцсети X сообщила, что Дуда планирует встретиться с министром обороны, начальником генштаба и другими военными. Совещание запланировано на 13:00 (по местному времени).

Дело в том, что Варшаву взволновал инцидент, произошедший утром 29 декабря. В то время, когда Россия атаковала Украину более сотней крылатых ракет, воздушное пространство Польши пересек неиндентифицированный объект.

Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша сообщило, что он залетел со стороны Украины. Его заметили на радарах ПВО. Впрочем, потом сигнал исчез.

Известно, что военное командование мобилизовало имеющиеся силы и средства, готовясь к сбитию неизвестного объекта.

Полиция ищет "НЛО"

Как передают местные СМИ, многие жители Люблинщины, в том числе жители Долгобычева, видели в небе неизвестный объект. Они говорили, что слышали сильный шум и свист. Говорят, объект походил на ракету и направлялся на запад.

"НЛО" заметили также многие жители Грубешевского, Томашовского и Замосковского уездов.

Тем временем польские правоохранители осуществляют поиски вероятного объекта в районе гмины Комарув – города к юго-востоку от Замостья. К операции привлечены офицеры и множество техники.

Массированная атака по Украине: что известно