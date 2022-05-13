Президент Польши заявил, что Россию нужно заставить выплатить компенсации Украине

Соответствующее заявление Дуда сделал 13 мая в Таллине во время брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом. Польский президент верит, что международное сообщество заставит Россию выплатить Украине контрибуцию.

Кстати В будущем границы между Польшей и Украиной фактически не будет, – Дуда

Выплаты России после поражения в войне должны пойти на восстановление разрушенных городов в Украине.

Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит Россию выплатить контрибуцию на восстановление того, что было разрушено в Украине.

– сказал Дуда.

Во время встречи Дуда и Карис обсудили российскую агрессию против Украины. Польский президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке. Дуда заявил, что жестом поддержки может стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

"Надеемся, что такое решение будет принято и что вскоре украинцы смогут наслаждаться чувством открытости на Западе, где их ждут", – сказал он.

Ущерб Украины от российской агрессии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в апреле оценил ущерб от вторжения России в 500 миллиардов долларов. Тогда глава украинского правительства заявил, что на восстановление уйдет около 600 миллиардов долларов.

Проводить восстановление в Украине хотят на российские средства, которые заморожены за рубежом. В Офисе Президента сообщали, что у Украины есть два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.

Президент США Джозеф Байден подал в Конгресс предложение, согласно которому активы российских олигархов в Америке могут быть конфискованы в пользу Украины.

Также Денис Шмыгаль недавно сообщил, что международные партнеры Украины помогут нашему государству в стремлении конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность ареста замороженных российских валютных резервов. По его словам, их следует потратить на восстановление Украины после войны.

Ранее – Венгрия нагло помогает России обойти санкции, – политолог Антонюк: смотрите видео