Дуда: Россия агрессивная как с Украиной, так и с другими государствами

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Россия продолжает агрессию против Украины. В то же время агрессивно ведет себя и с другими государствами.

Россия не является страной, которая заслуживает доверия, заявил Дуда изданию wPolityce.

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РФ – агрессор в Украине. Она не прекратила эту агрессию, а также продолжает оккупацию Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей,

– сказал президент Польши.

По его словам, Россия поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно и по отношению к другим государствам. Дуда добавил, что РФ также проводит политику демонстрации силы. В частности, нарушая воздушное пространство.

"Таким образом, она не является государством, которое мирным путем удовлетворяет свои интересы, а потому не заслуживает доверия", – подытожил польский президент.

Он также выразил надежду, что Польше удастся должным образом отметить годовщину Катынского преступления и Смоленской катастрофы.

Что известно о годовщине Смоленской катастрофы?В апреле будут чтить десятую годовщину катастрофы польского правительственного самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Лех Качиньский. Ранее представитель канцелярии Дуды заявил, что президент Польши не планирует поездку в Смоленск по этому случаю. Ведь между странами довольно напряженные отношения.