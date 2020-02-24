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      Дуда: Россия агрессивная как с Украиной, так и с другими государствами

      - Читати новину українською
      Анджей Дуда об агрессии России / polskieradio.pl

      Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Россия продолжает агрессию против Украины. В то же время агрессивно ведет себя и с другими государствами.

      Россия не является страной, которая заслуживает доверия, заявил Дуда изданию wPolityce.

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      РФ – агрессор в Украине. Она не прекратила эту агрессию, а также продолжает оккупацию Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей,
      – сказал президент Польши.

      По его словам, Россия поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно и по отношению к другим государствам. Дуда добавил, что РФ также проводит политику демонстрации силы. В частности, нарушая воздушное пространство.

      "Таким образом, она не является государством, которое мирным путем удовлетворяет свои интересы, а потому не заслуживает доверия", – подытожил польский президент.

      Он также выразил надежду, что Польше удастся должным образом отметить годовщину Катынского преступления и Смоленской катастрофы.

      Что известно о годовщине Смоленской катастрофы?В апреле будут чтить десятую годовщину катастрофы польского правительственного самолета Ту-154М, на борту которого погиб президент Лех Качиньский. Ранее представитель канцелярии Дуды заявил, что президент Польши не планирует поездку в Смоленск по этому случаю. Ведь между странами довольно напряженные отношения.

      Провалы Путина на внешней арене: почему Украина стала топ-темой
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Польши Новости политики Новости России Аннексия Крыма Оккупированные территории Анджей Дуда
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