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      Пока Россия воюет с Украиной, Польше нужны войска НАТО над Вислой, – Дуда

      - Читати новину українською
      Дуда объяснил необходимость защиты от России ее агрессией против Украины / ru.wikiquote.org

      Президент Польши Анджей Дуда, объясняя необходимость присутствия натовских войск на территории государства, отметил опасности со стороны России. По его словам, она постоянное демонстрирует силу, нападая и нарушая воздушное пространство других государств.

      Россию нельзя назвать надежным государством, которое реализует свои интересы мирным путем, заявил Дуда в интервью еженедельнику Sieci.

      К слову: Нормальная страна уже бы вернула Украине Крым, – глава ОП Польши о России

      Польша является абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве не нравится,
      – сказал польский президент.

      Таким образом он объяснил необходимость защиты Польши войсками НАТО. В то же время подчеркнул он, присутствие натовских войск в Польше тоже не нравится России.

      "Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агерсии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", – резюмировал Дуда.

      Что известно о войсках НАТО в Польше?Североатлантический альянс дислоцирует свои войска на Севере Польши – вблизи Балтийского побережья. Кроме соседки Украины, натовские войска есть и в Литве, Латвии и Эстонии. Все для того, чтобы защищать членов в случае агрессии России.

      Также в Польше расположены войска США. К слову, за время членства Польши в Альянсе отношения со Штатами значительно развились, а недавно полякам даже позволили без виз путешествовать в США.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Новости Украины Анджей Дуда Новости Польши
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