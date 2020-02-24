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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Поки Росія воює з Україною, Польщі потрібні війська НАТО над Віслою, – Дуда

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      Дуда пояснив необхідність захисту від Росії її агресією проти України / ru.wikiquote.org

      Президент Польщі Анджей Дуда, пояснюючи необхідність присутності натівських військ на території держави, наголосив на небезпеці з боку Росії. За його словами, вона постійне демонструє силу, нападаючи і порушуючи повітряний простір інших держав.

      Росію не можна назвати надійною державою, яка реалізує свої інтереси мирним шляхом, заявив Анджей Дуда в інтерв'ю тижневику Sieci.

      До слова: Нормальна країна вже би повернула Україні Крим, – глава ОП Польщі про Росію

      Польща є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну чи Грузію. Звичайно, Москві це не подобається,
      – сказав польський президент.

      У такий спосіб він пояснив необхідність захисту Польщі військами НАТО. Водночас підкреслив він, присутність натівських військ у Польщі теж не подобається Росії.

      "Вони, безперечно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агерсії проти України та країн Балтії ця присутність необхідна", – резюмував Анджей Дуда.

      Що відомо про війська НАТО у Польщі?Північноатлантичний альянс дислокує свої війська на Півночі Польщі – поблизу балтійського узбережжя. Крім сусідки України, натівські війська є і в Литві, Латвії та Естонії. Все для того, аби захищати членів Альянсу на випадок агресії Росії.

      Також у Польщі розташовані війська США. До слова, за час членства Польщі в Альянсі відносини зі Штатами значно розвинулися, а нещодавно полякам навіть дозволили без віз подорожувати до США.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Анджей Дуда Новини Польщі Новини політики
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