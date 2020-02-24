Поки Росія воює з Україною, Польщі потрібні війська НАТО над Віслою, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда, пояснюючи необхідність присутності натівських військ на території держави, наголосив на небезпеці з боку Росії. За його словами, вона постійне демонструє силу, нападаючи і порушуючи повітряний простір інших держав.

Росію не можна назвати надійною державою, яка реалізує свої інтереси мирним шляхом, заявив Анджей Дуда в інтерв'ю тижневику Sieci.

До слова: Нормальна країна вже би повернула Україні Крим, – глава ОП Польщі про Росію

Польща є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну чи Грузію. Звичайно, Москві це не подобається,

– сказав польський президент.

У такий спосіб він пояснив необхідність захисту Польщі військами НАТО. Водночас підкреслив він, присутність натівських військ у Польщі теж не подобається Росії.

"Вони, безперечно, зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агерсії проти України та країн Балтії ця присутність необхідна", – резюмував Анджей Дуда.

Що відомо про війська НАТО у Польщі?Північноатлантичний альянс дислокує свої війська на Півночі Польщі – поблизу балтійського узбережжя. Крім сусідки України, натівські війська є і в Литві, Латвії та Естонії. Все для того, аби захищати членів Альянсу на випадок агресії Росії.



Також у Польщі розташовані війська США. До слова, за час членства Польщі в Альянсі відносини зі Штатами значно розвинулися, а нещодавно полякам навіть дозволили без віз подорожувати до США.