Дуда: Росія агресивна як з Україною, так і з іншими державами

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що Росія продовжує агресію проти України. Водночас агресивно поводиться і з іншими державами.

Росія не є країною, яка заслуговує на довіру, заявив Анджей Дуда виданню wPolityce.

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РФ – агресор в Україні. Вона не припинила цю агресію, а також продовжує окупацію Криму та територій Донецької й Луганської областей,

– сказав президент Польщі.

За його словами, Росія підтримує так званих сепаратистів та поводиться агресивно й щодо до інших держав. Дуда додав, що РФ також здійснює політику демонстрації сили. Зокрема, порушуючи повітряний простір.

"Таким чином, вона не є державою, яка мирним шляхом задовольняє свої інтереси, а тому не заслуговує на довіру" – підсумував польський президент.

Він також висловив сподівання, що Польщі вдасться належним чином відзначити річницю Катинського злочину та Смоленської катастрофи.

Що відомо про вшанування річниці Смоленської катастрофи? У квітні вшановуватимуть 10-у річницю катастрофи польського урядового літака Ту-154М, на борту якого загинув президент Лех Качинський. Раніше представник канцелярії Дуди заявив, що президент Польщі не планує поїздку до Смоленська з цієї нагоди. Адже між країнами доволі напружені відносини.