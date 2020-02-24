Дуда: Росія агресивна як з Україною, так і з іншими державами
Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що Росія продовжує агресію проти України. Водночас агресивно поводиться і з іншими державами.
Росія не є країною, яка заслуговує на довіру, заявив Анджей Дуда виданню wPolityce.
Читайте також: Поки Росія воює з Україною, Польщі потрібні війська НАТО над Віслою, – Дуда
РФ – агресор в Україні. Вона не припинила цю агресію, а також продовжує окупацію Криму та територій Донецької й Луганської областей,
– сказав президент Польщі.
За його словами, Росія підтримує так званих сепаратистів та поводиться агресивно й щодо до інших держав. Дуда додав, що РФ також здійснює політику демонстрації сили. Зокрема, порушуючи повітряний простір.
"Таким чином, вона не є державою, яка мирним шляхом задовольняє свої інтереси, а тому не заслуговує на довіру" – підсумував польський президент.
Він також висловив сподівання, що Польщі вдасться належним чином відзначити річницю Катинського злочину та Смоленської катастрофи.
Що відомо про вшанування річниці Смоленської катастрофи? У квітні вшановуватимуть 10-у річницю катастрофи польського урядового літака Ту-154М, на борту якого загинув президент Лех Качинський. Раніше представник канцелярії Дуди заявив, що президент Польщі не планує поїздку до Смоленська з цієї нагоди. Адже між країнами доволі напружені відносини.