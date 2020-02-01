Річниця Смоленської трагедії: Дуда не планує їхати в Росію через напружені відносини країн

У квітні вшановуватимуть 10-у річницю катастрофи польського урядового літака Ту-154М, на борту якого загинув президент Лех Качинський. Президент Польщі Анджей Дуда не планує поїздку до Смоленська з цієї нагоди. Адже між країнами доволі напружені відносини.

Однак переговори щодо відвідин польським президентом Смоленська тривають. Про це заявив представник канцелярії Дуди Анджей Дера, пише RMF.

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З огляду на напружені польсько-російські відносини розглядаються різні варіанти. Але після того, що сталося 10 років тому, я думаю, що президент особисто не є прихильником поїздки до Росії,

– зазначив Дера.

За його словами, за ці роки не зовсім зрозуміло, чому сталася ця катастрофа, як російська влада ставиться до доказів. "Вона (Росія – 24 канал) не хоче, не допомагає, не співпрацює. Я думаю, урочистості будуть в нашій країні", – додав представник канцелярії Дуди.

За словами Дери, польська делегація все ж буде у на місці в Смоленську. Однак річниця збігається з великодніми святами. Тому переговори, як краще організувати пам'ятні заходи, наразі ще тривають.

Що відомо про катастрофу літака з польською делегацією? Сталася 10 квітня 2010 року. Літак Ту-154 перевозив польську делегацію на урочистості з нагоду 70-ї річниці катинського розстрілу. Внаслідок авіакатастрофи загинули 96 людей. Серед них – президент Польщі Лех Качиньський та його дружина, найвищі командири армії та останній президент Польщі в еміграції Ришард Качоровський.



На початку квітня 2017 року стало відомо, що польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів на вежі "Смоленськ-Північний" з "несвідомого" на "свідоме" доведення ними екіпажу президентського літака Ту-154М до авіакатастрофи. Раніше провина диспетчерів кваліфікувалася як "несвідоме доведення до катастрофи".

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