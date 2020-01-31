19:44
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Підтримав Польщу: які слова Зеленського образили Горбачова

      317 Читать новость на русском
      Які слова Зеленського образили Горбачова / ukr.media

      Росія звинуватила Польщу у розв’язанні Другої світової війни. Володимир Зеленський став на сторону Польщі, заявивши, що країна постраждала від змови Радянського Союзу та Німеччини. Експрезидента СРСР Михайла Горбачова такі слова образили.

      Про реакцію Горбачова на підтримку Зеленським Польщі повідомляє "РБК-Россия".

      Зверніть увагу: Польща вимагає від Росії компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової

      Що сказав Зеленський

      "Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів". Про це президент Володимир Зеленський заявив у Польщі в день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц. А також додав, що саме це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту.

      Що відповів Горбачов

      Експрезидент Радянського Союзу заявив, що Зеленський образив пам’ять тих, хто загинув у війні. 

      Чиїм інтересам вони (слова Зеленського – 24 канал) служать? Політики та історики, які таке кажуть, ображають пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом,
      – наголосив Горбачов.

      Він також додав, що найкращою відповіддю на слова українського президента буде "віддати належне тим, хто витримав величезні тяготи та страждання та позбавив людство від цієї чуми".

      У МЗС Росії ж заявили, що Володимир Зеленський "переходить всі межі" та демонструє "зраду свого народу".

      Що відомо про Михайла Горбачова? Радянський політичний та партійний діяч. Останній генсекретар ЦК КПРС, єдиний президент СРСР.

      Що відомо про скандал між Росією та Польщею

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами. 
      • Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу та завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти. 
      • Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову. Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.
      • Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянський Союз поділили Польщу. А в Європарламенті заявили, що Польща була жертвою, а не винуватцем Другої світової війни. 
      Безробітним будуть платити більше: інфографіка
      сьогодні
      7967
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі Новини України СРСР Володимир Зеленський Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 283
      сьогодні , 18:24 Не до побачення – прощавайте: Brexit на обкладинках британських медіа
      876
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      7158
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      442
      сьогодні , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 313
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук