Підтримав Польщу: які слова Зеленського образили Горбачова

Росія звинуватила Польщу у розв’язанні Другої світової війни. Володимир Зеленський став на сторону Польщі, заявивши, що країна постраждала від змови Радянського Союзу та Німеччини. Експрезидента СРСР Михайла Горбачова такі слова образили.

Про реакцію Горбачова на підтримку Зеленським Польщі повідомляє "РБК-Россия".

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Що сказав Зеленський

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів". Про це президент Володимир Зеленський заявив у Польщі в день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц. А також додав, що саме це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту.

Що відповів Горбачов

Експрезидент Радянського Союзу заявив, що Зеленський образив пам’ять тих, хто загинув у війні.

Чиїм інтересам вони (слова Зеленського – 24 канал) служать? Політики та історики, які таке кажуть, ображають пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу над фашизмом,

– наголосив Горбачов.

Він також додав, що найкращою відповіддю на слова українського президента буде "віддати належне тим, хто витримав величезні тяготи та страждання та позбавив людство від цієї чуми".

У МЗС Росії ж заявили, що Володимир Зеленський "переходить всі межі" та демонструє "зраду свого народу".

Що відомо про Михайла Горбачова? Радянський політичний та партійний діяч. Останній генсекретар ЦК КПРС, єдиний президент СРСР.

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