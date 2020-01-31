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      Поддержал Польшу: какие слова Зеленского оскорбили Горбачева

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      Какие слова Зеленского оскорбили Горбачева / ukr.media

      Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны. Владимир Зеленский стал на сторону Польши, заявив, что страна пострадала от заговора Советского Союза и Германии. Экс-президента СССР Михаила Горбачева такие слова оскорбили.

      О реакции Горбачева в поддержку Зеленским Польши сообщает "РБК-Россия".

      Обратите внимание: Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

      Что сказал Зеленский

      "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Польше в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. А также добавил, что именно это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

      Что ответил Горбачев

      Экс-президент Советского Союза заявил, что Зеленский оскорбил память тех, кто погиб в войне.

      Чьим интересам они (слова Зеленского – 24 канал) служат? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом,
      – отметил Горбачев.

      Он также добавил, что лучшим ответом на слова украинского президента будет "отдать должное тем, кто выдержал огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".

      В МИД России же заявили, что Владимир Зеленский "переходит все границы" и демонстрирует "измену своего народа".

      Что известно о Михаиле Горбачеве?
      Советский политический и партийный деятель. Последний генсек ЦК КПСС, единственный президент СССР.

      Что известно о скандале между Россией и Польшей

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласовании с его антисемитскими взглядами.
      • Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.
      • Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой. Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.
      • Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советский Союз поделили Польшу. А в Европарламенте заявили, что Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой войны.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Новости России История Владимир Зеленский СССР
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