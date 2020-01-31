Поддержал Польшу: какие слова Зеленского оскорбили Горбачева
Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны. Владимир Зеленский стал на сторону Польши, заявив, что страна пострадала от заговора Советского Союза и Германии. Экс-президента СССР Михаила Горбачева такие слова оскорбили.
О реакции Горбачева в поддержку Зеленским Польши сообщает "РБК-Россия".
Обратите внимание: Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой
Что сказал Зеленский
"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Польше в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. А также добавил, что именно это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
Что ответил Горбачев
Экс-президент Советского Союза заявил, что Зеленский оскорбил память тех, кто погиб в войне.
Чьим интересам они (слова Зеленского – 24 канал) служат? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом,
– отметил Горбачев.
Он также добавил, что лучшим ответом на слова украинского президента будет "отдать должное тем, кто выдержал огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".
В МИД России же заявили, что Владимир Зеленский "переходит все границы" и демонстрирует "измену своего народа".
Что известно о Михаиле Горбачеве?
Советский политический и партийный деятель. Последний генсек ЦК КПСС, единственный президент СССР.
Что известно о скандале между Россией и Польшей
- 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласовании с его антисемитскими взглядами.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.
- Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой. Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.
- Берлин напомнил России, что Третий Рейх и Советский Союз поделили Польшу. А в Европарламенте заявили, что Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой войны.