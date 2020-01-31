Поддержал Польшу: какие слова Зеленского оскорбили Горбачева

Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны. Владимир Зеленский стал на сторону Польши, заявив, что страна пострадала от заговора Советского Союза и Германии. Экс-президента СССР Михаила Горбачева такие слова оскорбили.

О реакции Горбачева в поддержку Зеленским Польши сообщает "РБК-Россия".

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Что сказал Зеленский

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Польше в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. А также добавил, что именно это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

Что ответил Горбачев

Экс-президент Советского Союза заявил, что Зеленский оскорбил память тех, кто погиб в войне.

Чьим интересам они (слова Зеленского – 24 канал) служат? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом,

– отметил Горбачев.

Он также добавил, что лучшим ответом на слова украинского президента будет "отдать должное тем, кто выдержал огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы".

В МИД России же заявили, что Владимир Зеленский "переходит все границы" и демонстрирует "измену своего народа".

Что известно о Михаиле Горбачеве?

Советский политический и партийный деятель. Последний генсек ЦК КПСС, единственный президент СССР.

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