Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на протяжении последних месяцев были сообщения о новых укреплениях, которые оккупанты построили в Бердянске.

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Какова ситуация в Бердянске

Как отметил Дудукалов, новые укрепления связаны со строительством различных объектов вроде железной дороги, нефтепровода и тому подобное. Они практически все окапывают рвами и иногда размещают сооружения глубиной в 2 – 3 этажа.

В свое время также была информация, что оккупанты построили три линии окопов вокруг Бердянского аэропорта. Он расположен примерно в 100 километрах от линии разграничения.

Там, где оккупанты есть, они выполняют свою военную доктрину. Если есть войска, то нужно, чтобы они были окопаны и укреплены. Но логики во многих таких укреплениях нет. Ведь от современного оружия, которого, дай Бог, у нас будет больше, они не спасут. Хорошо, что Украина может с воздуха уничтожать врага,

– заметил Дудукалов.

Хотя понятно, что все такие укрепления создадут дополнительные трудности Силам обороны Украины во время деоккупации территории.

Обратите внимание! Бердянск Запорожской области находится под оккупацией почти с начала полномасштабного вторжения России. Там уже третий год существует проблема с инфраструктурой и коммунальными услугами.