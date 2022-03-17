Об этом Кличко написал в своей телеграме, отметив, что местное население максимально настроено к борьбе с врагом.

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Из видео, которое опубликовал Кличко, видно, что ребята активно учатся и готовятся оборонять город. Сам мэр посетил тренировки территориальной обороны и дал им несколько советов.

Дух у ребят боевой, все настроены дать жесткий отпор оркам, если те сунутся в Киев,

– подытожил он.

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