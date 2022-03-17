По це Кличко написав у своєму телеграмі, зазначивши, що місцеве населення максимально налаштоване до боротьби з ворогом.
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З відео, яке опублікував Кличко, видно, що хлопці активно навчаються та готуються обороняти місто. Сам мер відвідав тренування територіальної оборони та дав їм кілька порад.
Дух у хлопців – бойовий, всі налаштовані дати жорстку відсіч оркам, якщо ті сунуться до Києва,
– підсумував він.
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