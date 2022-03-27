Думаем, как дальше освобождать Херсон, – военный рассказал, какая ситуация на Юге Украины

В южной части Украины ситуация остается напряженной. Сейчас там проходят мощные бои.

Вооруженные Силы Украины отбросили противника от Николаева – почти на рубеже Херсонской области. Сейчас там ведутся бои фактически за каждую деревню. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный и нардеп Роман Костенко.

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Оккупанты пытаются обороняться

По его словам, враг вкапывается и пытается обороняться. Параллельно оккупанты обстреливают гражданских из запрещенного оружия.

Мы все отвоевали (говорится о Николаеве – 24 канале). Думаем, не как обороняться, а как дальше освобождать Херсон,

– подчеркнул Костенко.

Он пояснил, что оккупанты контролируют Херсонщину – с помощью авиации, своих вооруженных сил. В самом городе их немного, но они пробуют закрепиться.

Костенко рассказал о ситуации вокруг Николаева и Херсона: смотрите видео